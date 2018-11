Vankilan rakentaminen Jyväskylään alkanee keväällä – asukasyhdistys miettii jo uusia kapuloita rattaisiin

Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi perjantaina kaksi kaavavalitusta, joilla vastustettiin Laukaan vankilan muuttoa Vuonteelta Jyväskylään. Valituksen tekivät Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ja yksityishenkilönä Jorma Ursin.

KHO ei tutkinut Ursinin valitusta, koska se saapui kolme päivää myöhässä. Asukasyhdistyksen valituslupahakemuksen KHO hylkäsi, koska hakemuksen käsittelylle ei oikeuden mukaan ollut perustetta.

”Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta”, KHO toteaa asukasyhdistyksen valituksesta.

Valituksia perusteltiin muun muassa päätöksenteon virheellisyydellä ja esteellisyydellä.

Perimmäinen syy on siinä, etteivät Ramoninkadun lähiasukkaat – tai ainakin osa heistä – halua avovankilaa naapurustoonsa. Pelkona kun on, että avovankila lisää turvattomuutta, pilaa luontoarvoja sekä vähentää asuntojen arvoa.

Jyväskylän valtuusto hyväksyi vankilakaavan maaliskuussa 2016 selvin lukemin: 52 puolesta, 13 vastaan, yksi tyhjä ja yksi poissa.

Valtuuston päätöksestä tehdyt kaavavalitukset oli aiemmin hylätty Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. KHO:n ratkaisun myötä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jää voimaan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi loppujohtopäätöksessään, että ”valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että valittajien käsityksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava.”

Tourulaan Ramoninkadulle rakennetaan uusi vankila. Samalle tontille nousevat uudet tilat myös Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimistolle.

Rikosseuraamuslaitos haluaa eroon Laukaan vankilan tiloista, koska ne ovat liian suuret ja lisäksi mittavan remontin tarpeessa. Jyväskylän keskustan tuntumassa vangeilla on lisäksi paremmat työskentely- ja opiskelumahdollisuudet sekä muut palvelut.

Kaupunkisijaintia puoltaa sekin, että lähes 70 prosenttia vangeista ja puolet yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaista tulee Jyväskylästä.

Ramoninkadun siltatyö jumiutui vankilakiistan takia Jyväskylässä

Tourulaan on suunniteltu tilat 40 miesvangille ja 20 naisvangille sekä kaikkiaan 40 työpaikkaa, kun myös yhdyskuntaseuraamustoimisto lasketaan mukaan.

– Rakennuslupahakemuksemme on jo vireillä. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi ensi huhtikuussa ja valmista olisi elokuussa 2020, Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston ja Laukaan vankilan johtaja Tuula Tarvainen kertoo.

Laukaan vankilasta vapautui viime vuonna 74 vankia. Heidän rangaistusaikansa keskipituus oli 15,9 kuukautta. Laukaan vankilassa he viettivät valvottu koevapaus mukaan lukien keskimäärin 7,6 kuukautta. Tuomiot ovat tulleet liikennejuopumuksista sekä omaisuus- ja väkivaltarikoksista.

– Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimistossa oli viime vuonna päivittäin keskimäärin 140 yhdyskuntaseuraamusta suorittavaa asiakasta, Tarvainen kertoo.

Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys pohtii nyt muita keinoja, joilla se voisi estää vankilan tulon Tourulaan tai vähintään hidastaa prosessia.

– Ilman muuta mietimme jatkokeinoja aina EU:ta myöten, asukasyhdistyksen puheenjohtaja Eero Kuusela totesi perjantaina.

Ursin ei perjantaina halunnut kommentoida KHO:n päätöstä.

Uusi vankila on oikeusministeriön hanke, jossa tilaajana on valtion omistama Senaatti-kiinteistöt. Rakennuttajana toimii Jykia Oy ja urakoitsija on NCC. Investointi maksaa noin 9,1 miljoonaa euroa.

Ennen kuin uutta vankilaa voidaan alkaa rakentaa, pitää hankkeelle myöntää rakennuslupa. Se syntyy viranhaltijapäätöksenä Jyväskylän kaupungilla.

Mahdollisen oikaisuvaatimuksen rakennuslupapäätöksestä käsittelee rakennus- ja ympäristöjaosto. Valitusoikeus hallinto-oikeuteen on vain sillä, "jonka oikeutta päätös välittömästi koskee, viereisen tai vastapäätä olevan tontin tai rakennuspaikan omistajalla ja haltijalla sekä sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa."