Vantaalla tulipalo levinnyt hoitolaitoksen seinään, asukkaat evakuoitu

Vantaalla Savikiventiellä on syttynyt palamaan roskakatos, josta palo on levinnyt viereiseen hoitolaitokseen, kertoo pelastuslaitos. Henkilökunta on evakuoinut asukkaat, eikä kenenkään tällä hetkellä tiedetä loukkaantuneen.

Tieto palosta tuli hieman ennen puoli kahdeksaa. Pelastuslaitos kertoo sammutustöiden olevan käynnissä.