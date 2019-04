Vantaan Ilmailumuseo nostaa kädet pystyyn, Tikkakoskelta löytyi heti valmis suunnitelma – havittelee museokoneita kokoelmakeskukseen

Vantaalla toimiva Suomen Ilmailumuseo on käynnistänyt kumppanihaun. Sen tilat ovat tulossa käyttökaarensa päähän ja maa-alueen vuokrasopimuskin on päättymässä. Museonjohtaja Pia Illikaisen mukaan museon kehittäminen nykytiloissa ei onnistu.

– Kartoitamme kevään aikana tilavaihtoehtoja ja yhteistyökumppaneita. Kokoelmien esittelyyn, säilytykseen ja entisöintiin soveltuvaa tilaa ei ole riittävästi. Emme rajaa mitään sijaintivaihtoehtoja tai yhteistyökumppaneita etukäteen pois, sanoo Illikainen.

Tikkakoskella sijaitsevan Ilmavoimamuseon väelle avoin kumppanihaku ei tullut yllätyksenä. Museoilla on jo pitkä yhteistyöhistoria, ja ne ovat viritelleet myös yhteistä kokoelmakeskusta kohentamaan entisöintiä ja säilytystä. Sen toteutuminen voisi olla polun alku museoiden yhdistymiseen tulevaisuudessa. Yhdistyminen vaatisi suuret muutokset toiminnan taustoissa.

Kokoelmakeskuksessa keskitettäisiin materiaali, joka ei ole museoiden näyttelyissä. Materiaalia työstäisivät konservaattorit, ja se mahdollistaisi myös kiertävät näyttelyt. Niitä alan museoilla Suomessa ei ole. Museojohtaja Kai Mecklinin mukaan Tikkakoskella on valmiit suunnitelmat toteuttaa kokoelmakeskus sinne, ja samalla aloittaa suurten kalustojen konservaattoreiden koulutus.

– Muissa ilmailualan museoissa vapaaehtoiset entisöivät koneita. Meillä on neljä ammattikonservoijaa. Suuren kaluston konservaattoreille ei ole Pohjoismaissa koulutusta, mutta kysyntää olisi Ruotsia myöten. Ilmavoimamuseon toiminta päärakennuksessa voi hyvin. Liikevaihto on vakiintunut 500 000 euroon ja näyttely keräsi 20 996 kävijää viime vuonna. Kävijöistä maksavia oli 70 prosenttia. Koululaisryhmille olemme tarjonneet ilmaiskäyntejä. Taustasäätiö on yltänyt nollatuloksiin, kertoo Mecklin.

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi vuosi sitten kroonisesta varastotilaongelmasta Tikkakoskella. Sen myötä ilmailuhistorian materiaalia on tuhoutunut kylmissä ja kosteissa telttavarastoissa, ja historiallisesti vähemmän arvokasta materiaalia romutetaan. Museon säätiön hallituksessa puheenjohtaja Markku Linna harmittelee, että tilanne ei ole kohentunut.

– Museotilat omistaa valtion liikelaitos Senaatti-kiinteistöt. Puolustusvoimat tekee vain kolmevuotisia museotoimintasopimuksia, ja se karkottaa ostajia. Kun kiinteistön omistaja on valtio, jää kaavailtu laajennusosa vaille merkittäviä EU:n ja valtion tukia, muistuttaa Linna.

Ilmavoimien museon varasto sijaitsee Pohjanmaalla 200 kilometrin päässä. Sinne rahdattiin seitsemän rekkalastillista materiaalia Tikkakoskelta viime vuonna. Museolla on valmis hankesuunnitelma tilanteen kohentamiseksi nykytontilla. Suunnitelma päivitettiin vuonna 2009, ja sitä voisi modifioida. Yhteinen kokoelmakeskus tarvitsisi 10 000 ja koulutus 3 000 neliötä uutta tilaa. 5,5 hehtaarin tontti ei lopu kesken ja kustannusarvio olisi 15 miljoonan euron tuntumassa. Mecklin ja Linna kaipaavat Jyväskylän kaupungin leveämpiä hartioita tukemaan hanketta.

– Kaupunki voisi ostaa kiinteistön. Rahoittamisessa opetus- ja kulttuuri-, liikenne- sekä puolustusministeriöiden pitäisi sitoutua toimintaan, sanoo Mecklin.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto näkisi mielellään fuusion toteutumisen Tikkakoskelle, mutta hänen mukaansa tarkemmasta tavasta tai resursseista ei ole keskusteltu.