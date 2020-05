Vantaan Koivukylän ampumisessa haavoittui nuorehko mies – useita kiinni otettuja, tekoa tutkitaan tapon yrityksenä

Poliisi kertoo, että perjantain ja lauantain välisenä yönä ampumavälikohtauksessa Vantaan Koivukylässä haavoittui yksi ihminen, vuonna 1994 syntynyt mies.

Rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo STT:lle, että uhri haavoittui yhdestä laukauksesta ylävartaloon, mutta tämän vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Epäillyn ampujan lisäksi paikan päältä otettiin yöllä kiinni useampi ihminen. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä ja ampuma-aserikoksena.

Poliisin mukaan ampumiseen johtaneet tapahtumat olivat alkaneet Seljapolulla sijaitsevan kerrostalon harrastetiloista. Paikalla juhlimassa olleiden välille oli syntynyt riitaa, minkä seurauksena yksi heistä oli laukaissut aseen. Ampumisen jälkeen porukka on siirtynyt ulos, missä välienselvittely on jatkunut. Paikalla on ollut useita silminnäkijöitä.

Minkkinen ei kerro, ammuttiinko sisätiloissa tai ulkona useampia laukauksia ja oliko ampujia useampia.

Poliisin mukaan ampumiseen johtaneet syyt ja sen jälkeiset tapahtumat on pääpiirteittäin pystytty selvittämään. Motiivista ei kuitenkaan kerrota enempää.

Tapauksen tutkinta jatkuu Itä-Uudenmaan poliisissa asianosaisten ja todistajien kuulusteluilla sekä teknisellä tutkinnalla.

Poliisi tiedottaa tapauksesta mahdollisesti lisää tutkinnan edettyä.