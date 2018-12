Vapaaehtoinen maanpuolustus saamassa 6,5 lisämiljoonaa ja omat aseensa

Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestävä Maanpuolustuskoulutusyhdistys on saamassa omat aseet, ja sen koulutusta kehitetään entistä tehokkaammaksi.

Yhdistykselle ja Puolustusvoimille annettavalla 6,5 miljoonan euron lisämäärärahalla on tarkoitus myös palkata valmiuspäällikköjä, joiden tehtävänä on reserviläisten kannustaminen hakeutumaan koulutukseen.

Yhdistyksen uudeksi julkiseksi hallintotehtäväksi on nousemassa naisille ja nuorille tarkoitettu varusmiespalvelukseen tutustuttava koulutus.

Muutokset sisältyvät hallituksen esitykseen vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain uudistamisesta sekä asedirektiivin muutokseen. Lait on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa keväällä ja saada voimaan vuoden 2020 alusta.

Puolustusvoimat on voinut tilata sen aseilla tapahtuvaa ampumakoulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä. Yhdistyksen muilla kuin Puolustusvoimien tilaamilla kursseilla on voitu käyttää esimerkiksi reserviläisjärjestöjen aseita.

Uusi laki sallisi Puolustusvoimien aseet Maanpuolustusyhdistyksen koulutuksessa, mutta ammunta näillä aseilla olisi kiellettyä. Puolustusvoimien aseilla ampumakoulutus on sallittua jatkossa vain Puolustusvoimien järjestämässä koulutuksessa.

MPK:n tehtäviin kuuluvaksi määritellään sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus, johon kuuluvaa ampumakoulutusta yhdistys jatkossa toteuttaisi itse omistamillaan välineillä puolustushallinnon ohjauksessa ja valvonnassa.

Myös ampumakoulutuksesta tulee entistä nousujohteisempaa, arvioi hallitussihteeri Timo Tuurihalme puolustusministeriöstä.

– Jatkossa on suorassa valtionhallinnon ohjauksessa, miten ampumista näissä koulutuksissa opetetaan, Tuurihalme sanoo.

Uudistusten toivotaan lisäävän vapaaehtoisen maanpuolustuksen suosiota. Tällä hetkellä vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen osallistuu vuosittain 50 000–53 000 suomalaista, joista noin 10 000 on naisia.

– Uuteen rahoitusmalliin sisältyy myös ajatus, että valtion avulla rahoitettavien kurssien osallistumismaksuja alennetaan, Tuurihalme toteaa.

MPK:n antama sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus on tarkoitus linjata nousujohteiseksi siten, että yleisen osan jälkeen olisi mahdollista edetä aselajikohtaisessa koulutuksessa. Uudistuvan koulutusmallin avulla on tarkoitus houkutella mukaan erityisesti niitä reserviläisiä, joiden sijoitus sodanajan operatiivisissa joukoissa on purkaantunut.

– Nykyisellään on ollut vaihtelevaa, onko koulutus vaikuttanut sodanajan sijoituksiin. Nyt on tarkoitus antaa viesti, että jos reserviläinen haluaa sijoituksen paikallisjoukoissa, se on mahdollista saada suorittamalla nousujohteiset kurssit läpi, Tuurihalme sanoo.

Niitä reserviläisiä, joilla on sijoitus sodanajan joukoissa, on tällä hetkellä noin 280 000. Sijoittamiskelpoisia reserviläisiä on arvion mukaan 900 000, joten sijoitusta vailla on noin 620 000 reserviläistä.

– Päätöksen reserviläisen sijoittamisesta sodan ajan joukkoihin tekee kuitenkin aina Puolustusvoimat, Tuurihalme muistuttaa.

Naisten ja nuorten tutustumiskoulutuksen tulo MPK:n julkiseksi hallintotehtäväksi tarkoittaa, että siihen voi jatkossa käyttää valtion rahaa.