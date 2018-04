Vappua vietetään pääosin poutaisessa ja aurinkoisessa säässä, vappuyönä pakkasta koko maassa

Vappua voidaan tänä vuonna juhlia suuressa osassa maata poutaisessa ja aurinkoisessa säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Lähinnä maan keskiosassa saadaan siellä täällä yksittäisiä sadekuuroja.

Aattona lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11–15 ja pohjoisosassa 3–10 astetta. Vappuyön puolelle juhlintaa jatkavien kannattaa varata mukaan lämmintä, sillä lämpötila voi silloin laskea pakkaselle eteläisintä Suomea myöten.

Vapunpäivänä Baltiasta lähestyy Suomea vesisadealue, mutta tämän hetken ennusteen mukaan se jäänee maamme eteläpuolelle. Näin ollen sää ilmeisesti jatkuu vapunpäivänäkin koko maassa pääosin poutaisena ja laajalti aurinkoisena.

Poutaisen sään vallitessa päivän ylimmät lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 8–13 ja pohjoisosassa 5–10 astetta. Mahdollisessa vesisateessa päivälämpötila jää etelässä viiden asteen tienoille.

Vuosi sitten aattona räiski lunta, räntää ja vettä

Viime vuonna vappuaatto oli juhlaväen kannalta paljon huonompi. Pohjoisessa satoi lunta ja räntää ja etelämpänä räntää ja vettä. Päivälämpötila maan etelä- ja itäosassa oli noin viisi astetta ja muualla jopa vähemmän.

Vappuyönä sää alkoi poutaantua ja seljetä lounaasta alkaen, mutta Lapissa tuli vielä lumisateita vapunpäivänä.

Vapunpäivänä etelässä ja keskiosassa lämpötila nousi 10–15 asteeseen, mutta pohjoisessa jäätiin viiden asteen molemmille puolille.

Pitkän ajan tilastojen mukaan päivälämpötila on vappuna keskimäärin maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta ja pohjoisosassa pääosin 5–10 astetta.

Ehjä lumipeite on vappuna tyypillisesti Oulun pohjoispuolelta Ilomantsiin ulottuvan linjan pohjoispuolella. Harvinaista ei ole sekään, että maan keskiosassa on muutaman sentin lumikerros. Sen sijaan eteläosassa lumipeite on harvinainen, eli se toistuu keskimäärin korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa.