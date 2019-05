Vappupäivän juhlinta sujunut hillitysti, monilla paikkakunnilla sade vesitti karnevaalitunnelman

Vappupäivää on juhlittu ympäri Suomen riemukkain mielin, mutta hillitysti, poliisin johtokeskuksista kerrotaan. Ihmisiä on ollut ulkoilmassa vapputoreilla ja puistoissa runsaasti, mutta kylmempään ja kosteampaan taittava sää on siirtänyt juhlakansan kohti sisätiloja.

Helsingissä poliisi kertoo, että pääkaupungissa olleet vappukulkueet sujuivat hyvin. Ihmisiä oli päiväsaikaan kokoontunut runsaasti Ullanlinnanmäelle, mutta väki alkoi hiljalleen lähteä myöhään iltapäivällä viiden aikaan.

Oulun, Itä-Suomen ja Sisä-Suomen poliisista puolestaan kerrotaan, että alueilla olevat suuremmat kaupungit ovat hiljentyneet sateen vuoksi.

Vappu kuin tavallinen viikonloppu

Poliisi on eri puolilla maata kertonut vappuaaton tehtävämääristään. Pirkanmaalla poliisilla oli aaton juhlinnan aikana yhteensä noin 300 tehtävää ja Keski-Suomen alueella noin sata tehtävää.

Itä-Uudenmaan poliisilla oli pelkästään yön aikana noin 270 tehtävää. Pohjanmaalla poliisi kertoo yön aikana saaneensa yli 150 tehtävää.

Helsingin poliisin mukaan vappu on muistuttanut tavallista viikonloppua. Sen sijaan Helsingin pelastuslaitos kertoo yön olleen kiireinen ja hälytyksiä tulleen yli 200. Ensihoidon tehtävissä korostuivat pelastuslaitoksen mukaan myrkytykset, kaatumiset ja rintakivut.

– Valtaosa potilaista oli aikuisia, mutta joukossa oli myös alaikäisiä nuoria. Alkoholilla oli myös osuutta tehtävissä, pelastuslaitos tviittaa.