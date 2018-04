Vappuyö sujunut poliisin mukaan "normaalin kevätviikonlopun" merkeissä – kaupungilla nahisteltu ja metelöity

Vapunjuhlinta vaikuttaa alkaneen paikoin riehakkaana, mutta ilman vakavampia välikohtauksia.

Helsingin poliisin mukaan vappuyö on ollut ilmoitusten määrän ja laadun puolesta kuin "normaali keväinen tai kesäinen viikonloppu". Helsingissä poliisi on selvitellyt erilaisia nahinoita ja häiriökäyttäytymistä. Myös ravintoloihin on illan ja yön aikana tehty yksittäisiä käyntejä ilmoitusten perusteella.

– Ihan yksittäisiä juttuja on ollut ravintoloissa. Siellä ja kaupungilla riittää vielä väkeä, Helsingin poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin STT:lle kello kolmelta yöllä.

Nuorisoa poliisi alkoi ohjata Helsingin vilkkaimpiin juhlapaikkoihin lukeutuvassa Kaivopuistossa kotimatkalle jo iltayhdeksältä. Alaikäisiltä oli poliisin mukaan hävitetty Helsingissä kello 21.30:een mennessä yli sata litraa alkoholia.

Ylikomisario Jussi Huhtela kertoi STT:lle aiemmin vappuaattoiltana, että Kaivopuiston tyhjentäminen oli varotoimi. Nuoriso oli Huhtelan mukaan käyttäytynyt alkuillan Kaivopuistossa rauhallisesti.

Myöhemmin yöllä nuorisoa ei ole kaupungilla poliisin mukaan samoissa määrin liikkunut.

Oulussa meteliä ja humalahuuruja

Oulun poliisi on kertonut vappuaaton ja yön poliisitehtävistä Twitterissä. Someseurannan mukaan poliisille on ilmoitettu muun muassa useista riidoista, metelöinnistä ja kaupungilla toikkaroineista päihtyneistä sekä pahoinpitelyistä.

Oulun poliisi kirjasi rikosilmoituksen myös ainakin yhdestä epäillystä törkeästä rattijuopumuksesta. Poliisin mukaan Pohjantiellä puhallutettu kuljettaja puhalsi 1,2 promillen lukemat.

Oulun poliisin Twitter-seuranta kestää vappuaattona aamuneljään. Vappupäivän tapahtumista Oulun poliisi kertoo somessa kello 9–17.