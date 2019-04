Vapunaattoa juhlitaan poutaisessa kevätsäässä – yökukkujille voi tulla ulkosalla kylmä

Vapunaattoa päästään viettämään suuressa osassa Suomea aurinkoisessa säässä, joka on lämmöltään vuodenaikaan nähden tavanomainen tai hieman keskimääräistä lämpimämpi. Vappuyön juhlijoille voi sen sijaan tulla Ilmatieteen laitoksen mukaan ulkosalla vilu, sillä keskiviikon vastaisesta yöstä on tulossa koko maassa kylmä.

– Etelä- ja Keski-Suomessa on vapunaattona 10–15 astetta lämmintä, eikä tuulikaan kiusaa. Maan pohjoisosissa lämpö jää 5 asteeseen, eikä vähän allekin, arvioi päivystävä meteorologi Helena Laakso STT:lle.

Vapunpäivän vastaisena yönä saa varautua hänen mukaansa hallaan tai yöpakkaseen koko Suomessa.

Ulkona grillailu riskipeliä

Vapunpäivänä keskiviikkona satelee maan pohjoisosissa paikoin vettä tai räntää. Sen sijaan Etelä-Suomessa keli on vapunpäivänäkin poutainen ja varsinkin etelärannikolla melko lämmin.

Lunta on enää lähinnä Lapissa ja jonkin verran Kainuussa.

– Muualla maassa maasto on todella kuivaa. Koko Suomessa Lapin maakunnan eteläpuolella on voimassa metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitus. Tämä on syytä ottaa huomioon, jos suunnitelmissa olisi grillailla ulkosalla, Laakso painottaa.

Kuivuuden vuoksi tulentekoa maastossa kannattaa välttää.