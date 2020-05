Vapunjuhlijat noudattaneet korona-ajan henkeä – viileän sään hillitsemä yöjuhlinta on ollut rauhallista

Vapun juhlinta on ollut yön aikana rauhallista ympäri Suomen, kerrotaan poliisin tilannekeskuksista STT:lle. Ihmiset ovat noudattaneet korona-ajan henkeä, sanoo Lounais-Suomen poliisista rikoskomisario Pertti Läksy. Hänen mukaansa Lounais-Suomessa on ollut hiljaisempaa kuin tavallisena perjantaiyönä.

Itä-Suomessa ilta oli poliisille kiireinen puoleenyöhön asti. Tehtävien määrän osalta tilanne muistutti kesäistä perjantaiyötä. Illalla ja yöllä Pohjois-Karjalan Juuassa etsittiin kadonnutta miestä, jonka rajavartiolaitoksen helikopteri lopulta löysi.

– Myöhään aattoiltaan saakka vappu on sujunut hyvin ja ennakoitua rauhallisemmin. On ilo huomata, miten fiksusti vappuaattoa on juhlittu, komisario Jan Sormunen Oulun poliisista sanoo tiedotteessa.

Helsingin tilannekeskuksesta yötä kuvaillaan normaalia vappuaattoa rauhallisemmaksi.

Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiä viettämään vappua kodeissaan ja etänä koronaviruksen takia.

Yksittäisiä nuorten kokoontumisia

Sisä-Suomesta komisario Tero Halmela kertoo, että isoja kokoontumisia ei ole ollut. Halmelan mukaan ihmiset ovat kiitettävästi noudattaneet suosituksia juhlia etänä. Hän arvioi, että kylmä ilma on myös tehnyt osansa.

Halmela kertoo yksittäisestä tapauksesta, jossa useita nuoria oli kokoontunut uimarannalle Tampereella Pirkanmaalla. Juhlijat poistuivat rannalta oma-aloitteisesti poliisin tullessa paikalle.

Lounais-Suomen poliisi kertoi Twitterissä ennen puolta yötä, että Satakunnassa nuoria oli kerääntynyt runsaasti Porin Tikkulan ABC:n parkkipaikalle. Nuorten joukossa oli humaltuneita alaikäisiä.

Kittilässä 70 kilometrin takaa-ajo

Sisä-Suomen poliisi on saanut jonkin verran hälytyksiä häiritsevästä metelistä yksityisasunnoissa. Poliisista ei voitu vielä aamuyöllä verrata niiden määriä aikaisempiin vappuihin.

Oulun poliisilaitos kertoo Twitterissä, että Jokilaakson alueella kotihälytysten määrä saattaa olla hiukan normaalia suurempi. Oulun poliisin tiedotteessa kerrotaan, että hälytysten määrä on ollut ennakoitua pienempi.

Lounais-Suomessa kotihälytysten määrä ei ole ollut silmiinpistävä.

Lapissa Kittilässä poliisi ajoi yöllä takaa lähes 70 kilometrin matkan paikkakuntalaisen miehen kuljettamaa autoa. Poliisi kertoo tiedotteessa, että auton kyydissä oli useita ihmisiä, joista yksi hyppäsi pois kyydistä auton hiljentäessä vauhtia.

Lopulta mies ajoi auton piikkimattoon. Poliisi tutkii tapahtumia muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Vappuliputus omistetaan koronavirusta vastaan työskenteleville

Tänä vuonna vapunpäivän liputus omistetaan erityisesti kaikille koronaviruksen vastaisessa työssä toimiville. Sisäministeriö suositti tätä tiedotteessaan.

Ministeriö painottaa, että terveydenhuollon henkilöstö työskentelee päivittäin koronaviruksen torjunnan etulinjassa, samoin vanhustenhuollon henkilökunta. Myös esimerkiksi poliisit, rajavartijat, opettajat, julkisen liikenteen työntekijät, siivoojat ja kassatyöntekijät tekevät työtä olosuhteissa, joita koronavirus on vaikeuttanut.

Liput nostetaan salkoon vapunpäivänä eli suomalaisen työn päivänä aamulla kello 8 ja lasketaan kello 21.