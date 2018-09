Varakansanedustajan kovat väitteet: Airiston Helmen alueella sotasatama, josta voidaan huoltaa venäläisiä sukellusveneitä

Keskustan varakansanedustaja ja kapteeni evp Mikko Kärnä ottaa rajusti kantaa KRP:n operaatioon Turun saaristossa. Kärnä viittaa Puolustusvoimien lähteiltä saamaansa tietoon.

Kärnä on työskennellyt aiemmin Rajavartiolaitoksella.

– KRP ilmoittaa edelleen, että kyseessä on veropetostutkinta. Tämä pitää todennäköisesti paikkansa, mutta taustalla on tosiasiassa jotain paljon huolestuttavampaa. Veropetoksia ja rahanpesua ei tutkita viikonloppuisin kommandopipot päässä satojen viranomaisten toimesta lentokalustoa ja veneitä käyttäen eikä silloin määrätä lentokieltoja. Airiston Helmen tapauksessa kyse on alueelta havaitusta tutkakalustosta ja alueen muokkauksesta sotasatamaksi, jossa voidaan huoltaa Venäjän Itämerellä operoivia sukellusveneitä. Olen saanut tiedon lähteiltäni Puolustusvoimista. Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneen ja venekaluston käyttö taas kertoo sukellusvenejahdista.

Kärnä arvioi Keskisuomalaiselle sunnuntaina, että paikalla olevan kaluston perusteella alueella on etsitty myös sukellusvenettä.

Kärnä ei ymmärrä viranomaisten vaitonaisuuden syitä.



– Airiston Helmen tapaus on esimerkki naapurimaamme kyvystä ja valmiudesta vaikuttaa tarvittaessa myös sotilaallisesti Suomen tilanteeseen. Se on äärimmäisen huolestuttavaa. Ulkomaisten yksityishenkilöiden sekä yritysten maakaupat strategisesti tärkeillä alueilla on estettävä tulevaisuudessa.

– Airiston Helmi Oy:n ydinhenkilöillä on vahvat yhteydet Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen. Tähän asiaan ei voida suhtautua olankohtautuksella. Kun Suomen alueelta löytyy vieraan valtion sotilasmateriaalia, on siitä rohjettava kertoa avoimesti kansalaisille. Nähtäväksi taas jää, miten Venäjä tähän tapaukseen reagoi. Alkaako ensi viikolla turvapaikanhakijoiden vyöryttäminen itärajan yli? Valtionjohdolle toivotan voimia ja viisautta tämän asian hoitamisessa.

Kärnä nousi eduskuntaan varakansanedustajan paikalta. Hän toimi kansanedustajana huhtikuusta 2015 kesäkuuhun 2018. Kärnä joutui luopumaan paikastaan kun Paavo Väyrynen (kesk.) palasi eduskuntaan.