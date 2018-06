Varhaisperunalla menee hyvin – mansikkasato jäänee keskinkertaiseksi

Varhaisperuna on nyt parhaimmillaan, ja sadon määrä ja laatu arvioidaan normaaliksi, kertoo Pro Agria kasvutilannekatsauksessaan. Sen sijaan kesä- ja varastoperunakasvustot ovat kärsineet kuivuudesta ja niiden kasvu arvioidaan välttäväksi. Nyt saadut sateet parantavat sato-odotuksia.

Mansikkakausi alkoi katsauksen mukaan lähes pari viikkoa etuajassa, kun kausihuoneissa ja harson alla kypsyneitä mansikoita on saatu myyntiin jo kesäkuun alusta lähtien. Myös avomaan mansikoiden satokausi alkoi jo ennen juhannusta, ja tällä viikolla satokausi pääsee kunnolla käyntiin. Korjatun sadon laatu on ollut hyvä, vaikka mansikkasato on jäänyt keskinkertaiseksi pitkäaikaisen kuivuuden vuoksi.

Viljasadot ovat Pro Agrian mukaan jäämässä puoleen normaalista. Esimerkiksi ruiskasvustot ovat kunnoltaan välttäviä tai tyydyttäviä, ja rehuohran, kauran ja kevätvehnän sadon arvioidaan jäävän Etelä-Suomessa 40–60 prosenttiin tavanomaisesta.

Etelä-Suomen rannikkoalueen ja Varsinais-Suomessa syysviljakasvustot ovat huonokuntoisia kuivuuden takia.

Luonnonmarjasadosta on tulossa keskimääräinen

Mustikkasatoon kuivuus ei ole kovinkaan paljon vaikuttanut, koska mustikka kukki jo silloin, kun maa oli vielä kostea lumien sulamisvedestä. Sen jälkeen lämmin ja kuiva sää auttoi pölyttäjiä, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Outi Manninen. Hänen mukaansa mustikkasadosta tulee keskimääräinen.

– Viimeisten tilastojen mukaan etelään on tulossa parempi mustikkasato kuin pohjoiseen. Tämä johtuu varmaankin siitä, että pohjoisessa oli hallaa, Manninen sanoo.

Hänen mukaansa etelässä kannattaa odottaa vielä viikko tai pari ennen mustikkaan lähtöä. Pohjoisessa joudutaan odottamaan mustikoita vielä parista kolmeen viikkoa.

Mannisen mukaan puolukkasatoa on vaikea arvioida, mutta marjan kukinta on keskinkertaisella tasolla. Sen sijaan hillasato on kärsinyt hallasta.

– Tuskin tulee samanlaista hillavuotta kuin viime vuonna, joka oli poikkeuksellinen, Manninen sanoo.

Sen sijaan syksyn sienisatoa on vielä vaikea ennustaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Kauko Salon mukaan.

– Sienet ovat niin oikullisia. Sato riippuu niin paljon lämpötiloista ja sateista, että tilanne on vielä auki, Salo sanoo.