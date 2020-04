Varmistettuja koronatartuntoja Suomessa nyt 1 882 – Keski-Suomessa viisi uutta todennettua tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut tuoreita tietoja varmistetuista koronavirustartunnoista. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on nyt 1 882. Luku on noussut eilisestä 267 tartunnalla. Hyppäys eiliseen sisältää myös takautuvia testituloksia, THL kertoo Twitterissä.

Testausta on pyritty viime aikoina lisäämään Suomessa. THL:n mukaan tällä hetkellä näytteitä voidaan testata noin 2 500 päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan mahdollisimman nopeasti.

THL kertoo tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.

Keski-Suomessa uusia todennettuja tartuntoja oli lauantaina viisi. Luku ei kuitenkaan todennäköisesti kerro tartuntojen todellista kokonaismäärää, sillä kaikkia vähäoireisia ihmisiä ei enää testata.

Keski-Suomessa sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi yksittäisiä potilaita. Sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastolla on hyvin tilaa hoidettaville potilaille. Sairaanhoitopiiri tiedotti perjantaina, että yleistilanne koronatartuntojen määrässä on pysynyt rauhallisena.

– Todettujen koronavirustapausten lukumäärässä ei Keski-Suomen keskussairaalassa ole tapahtunut selkeää nousua.