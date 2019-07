Varovaisuus ruokaa kohtaan periytyy – ruokapelko liittyy useisiin elintapasairauksiin

Uusien ruokien pelko eli ruokaneofobia on voimakkaasti periytyvä ominaisuus, joka voi heikentää ruokavalion laatua ja suurentaa riskiä sairastua elintapasairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Yhteys ruokaneofobian ja useiden kansantautien välillä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston ja virolaisen Tarton yliopiston tutkimuksesta.

– Ruokaneofobia on sitä, että ihmisellä on sisäsyntyinen taipumus olla varovainen kokeilemaan uusia ruokia, THL:n tutkimusprofessori Markus Perola selittää.

Tutkimuksessa seurattiin 25–74-vuotiaita. Heistä 20 prosentilla oli taipumus varoa uusia ruokia. Perola korostaa, ettei tässä yhteydessä pitäisi puhua nirsoudesta.

– Ihminen saa geeninsä syntyessään, joten nirsous saa ominaisuuden kuulostamaan omalta negatiiviselta valinnalta. Toki kyseessä on geneettinen alttius, josta on mahdollista oppia pois.

Jopa 78 prosenttia ruokaneofobiasta on tutkimusten mukaan periytyvää. Erityisen yleistä uusien ruokien pelko on lapsilla ja vanhuksilla, mutta viime aikoina on herätty tutkimaan ominaisuutta myös keski-ikäisellä väestöllä.

– Taipumuksen aiheuttamat terveysriskit ovat kaikilla samat, vaikka sairastavuus lisääntyykin vasta iän myötä. Nuoremmat ihmiset sairastuvat kansantauteihin harvoin, mutta taudin ”rakentaminen” alkaa usein jo nuoruudessa, Perola kertoo.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä. Uuden ja merkittävän siitä teki juuri yhteyden löytyminen ruokaneofobian ja kansantautien väliltä. Vaikutukset ilmenivät riippumatta painosta, iästä, sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta tai asuinalueesta.

Ruokaneofobia on yhteydessä heikompaan ruokavalion laatuun, kuten vähäiseen kuidun, proteiinin ja kertatyydyttymättömien rasvahappojen saantiin tai suureen tyydyttyneen rasvan ja suolan saantiin.

– Kun ruokavalio kapenee, se kapenee helposti juuri sellaisiin helppoihin lohturuokiin, ja esimerkiksi kasvisten määrä vähenee.

Ruokaneofobia selittyy erään teorian mukaan sillä, että sen esiintyminen osalla väestöstä on ollut ihmiselle evolutiivisesti hyödyllinen ominaisuus.

– Se ajanjakso, kun evoluutiolla oli suuri vaikutus ihmisen ryhmäkäyttäytymiseen, oli metsästäjä-keräilijävaiheessa. Silloin tarvittiin niitä, jotka maistoivat uusia asioita, mutta myös niitä, jotka säilyivät hengissä, jos ruoassa olikin jotain huonoa, Perola sanoo.

Tutkimuksessa analysoitiin myös useamman tuhannen ihmisen perimä, mutta tiettyjä ruokaneofobialle altistavia geenejä ei löydetty. Perolan mukaan kyseessä on todennäköisesti tyypillinen polygeeninen sairaus, johon vaikuttavat kymmenet, sadat tai jopa tuhannet eri geenit.

– Tarkoituksena on vielä tutkia ominaisuutta suurissa kansainvälisissä biopankeissa, jotta löytäisimme ne geenit, jotka selittävät tätä biologiaa ja sitä kautta myös käyttäytymistä. Silloin saisimme lisää tietoa myös siitä, kuinka tätä vastaan voi toimia.

Tieto ruokaneofobiasta ja sen mahdollisista haitallisista terveysvaikutuksista voi Perolan mukaan lisätä ihmisten motivaatiota monipuolistaa ruokavaliotaan.

– Joillekin meistä uusien ruokien kokeilu on helpompaa ja joillekin vaikeampaa. Meidän täytyisi suhtautua lempeästi mutta kannustavasti ihmisiin, joilla on tämä ominaisuus. Kaikkea kannattaa maistaa, myös aikuisena.