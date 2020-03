Varsinais-Suomen ensimmäinen varmistettu koronavirustartunta todettiin työikäisellä naisella Turussa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on tänään todettu Varsinais-Suomen ensimmäinen laboratoriokokeella varmistettu koronavirustapaus. Tartunnan saanut on työikäinen nainen, joka on palannut vähän aikaa sitten Etelä-Tirolin alueelta Pohjois-Italiasta, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Potilas on hyväkuntoinen ja eristyksissä kotonaan. Potilaan lähikontakti on määrätty karanteeniin, ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita ihmisiä selvitetään parhaillaan.