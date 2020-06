Varsinais-Suomessa voidaan päästä ihastelemaan Kuun puolivarjopimennystä, muu Suomi jää ilman

Varsinais-Suomessa voidaan päästä ensi yönä ihastelemaan yhtä vuoden kolmesta Kuun puolivarjopimennyksestä. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan Suomen sääolosuhteet eivät kuitenkaan ole tapahtumalle parhaimmat mahdolliset.

Ursasta kerrotaan STT:lle, että Kuun pimennys on voimakkaimmillaan sen noustessa Etelä-Suomessa, jolloin Kuu on aivan horisontissa kiinni. Kun Kuu nousee myöhemmin muualla Suomessa, se on painunut jo horisontin taakse.