Vartijat hakevat lakolla palkkaa ja arvostusta – ensimmäisenä päivänä rahaa riitti automaateista eikä lentokenttä ruuhkautunut

Vartijoiden ensimmäinen lakkopäivä ei aiheuttanut suurempia ongelmia tavallisille suomalaisille.

Helsinki-Vantaan lentokentällä ei syntynyt ruuhkaa, kerrottiin Finavialta. Automatian mukaan Otto-automaateissa riittää rahaa. Jotkut rautatieasemat ovat olleet kiinni, mutta asemalaitureille pääsee kulkemaan normaalisti.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin Järjestöpäällikkö Heidi Lehikoinen kertoo, että osallistumisaste lakossa on ollut korkea, paikoitellen jopa sata prosenttia.

Lakko koskee sekä palkkoja että uusia palkallisia vapaapäiviä, sanoo työnantajaliitto Paltan työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen. Hän sanoo Paltan yllättyneen siitä, että lakko tuli, vaikka vartijoille tarjottiin samankokoisia palkankorotuksia kun Suomessa yleensäkin.

Lehikoinen korostaa, että lakkoa edelsi kuuden kuukauden sopimukseton tila alalla. Hän sanoo, että lakolla yritetään edistää työehtosopimuksen ja työrauhan syntyä.

– Tässä on tietysti kyseessä palkka mutta myös siihen liittyvä arvostus. Nämä keskustelut sairaanhoitovartioinnista ja muusta kertovat miten arvokasta vartijoiden työ on, ja kuitenkin alan palkkataso on suhteellisen matala.

Nurmisen viesti lakkoileville vartijoille on, että ratkaisu kiistaan löytyy hyvinkin nopeasti, jos heille riittäisi yleinen palkankorotuslinja.

PAM ei myöntänyt poikkeuslupia

Sairaanhoitovartioinnilla Lehikoinen viittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, joka tiedotti tiistaina pelkäävänsä, että sairaaloiden turvallisuus vaarantuu vartijoiden lakon vuoksi.

PAM ei ole myöntänyt yhdellekään sairaanhoitopiirissä työskentelevälle lakon piirissä olevalle toimijalle poikkeuslupaa.

– Sehän on työnantajan järjestämisvastuulla, että turvallisuus säilyy.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Jorma Korhonen sanoo, että sairaanhoitopiirissä oli maanantaina täysi vartijamiehitys. Hänen mukaansa asia järjestettiin kuntoon jo ennen lakkoa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen ei halunnut kommentoida lakon mahdollista vaikutusta Husin toimintaan.

Vartijoiden lakko kestää keskiviikosta perjantain ja lauantain väliseen yöhön.