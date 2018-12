Vartioimaton Jyväskylän Rantakujan tasoristeys odottaa päätöstä puomeista: junia kulkee kymmenkunta päivässä, lähellä kouluja ja päiväkoti

Kun junaliikenne Vapaaherrantiellä loppui, korjasi kaupunki omistamansa puomit ja varolaitteet talteen varastoon. Nyt niille olisi käyttöä muualla, nimittäin Kukkumäkeä ja Myllyjärveä yhdistävällä kevyen liikenteen väylällä, Rantakujalla.

– Kaupungin ajatus on, että tässä kohtaa vartiointi olisi paikallaan, mutta onko se teknisesti mahdollista tai muuten järkevää, sitä selvittää Liikennevirasto. Olemme tätä sieltä kysyneet, ja he selvittävät asiaa tahollaan niin, että talven kuluessa pitäisi vastauksia tulla, liikenteenohjausinsinööri Heikki Vikki kertoi.

Rantakujan tasoristeyksen lisäksi myös Mäyränpolun tasoristeys on päivittäisen kevyen liikenteen käytössä. Mäyrämäen tasoristeyksen kaiteet voisi järjestellä uudestaan niin, että niiden ohi ei voi pyöräillä suoraan yli, vaan pyörä pitäisi taluttaa radan ylitse. Tätäkään kaupunki ei voi omin luvin mennä tekemään vaan tarvitaan Liikenneviraston siunaus.

Nämä risteykset nousivat erityisesti esille, kun kaupunki selvitti alueellaan olevia tasoristeyksiä. Niitä on kaikkiaan 21, joista kuudessa on puomilliset varoituslaitteet. Rantakujan ja Mäyränpolun tasoristeyksiin on rakennettu kaiteita, jotka estävät pyöräilyn suoraan risteyksen läpi.

Liikennevirasto on aiemmin kysynyt puomeja itselleen muihin kohteisiin, mutta liikenneinsinööri Timo Vuoriaisen mukaan virastolle vastattiin, että omiakin kohteita voisi löytyä. Ja nyt sellainen on siis löytynyt ainakin Rantakujalta.

Selvitystä tehtiin valtuustoaloitteen takia. Jyväskylän valtuutetuista valtaosa on huolissaan kevyen liikenteen turvallisuudesta kohdissa, missä junarata ja kevytväylä risteävät. Jaakko Selin (kok.) pyysi valtuustoaloitteessaan kaupunkia selvittämään, kuinka monta tällaista risteyskohtaa kaupungissa on ja edistämään turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Aloitteen allekirjoitti myös 57 muuta valtuutettua.

Aloitteessa mainittiin erityisesti Kukkumän ja Myllyjärven yhdistävä kevyen liikenteen reitti, Rantakuja. Reitin vaikutusalueella on muun muassa 1–9 luokkien yhtenäiskoulu Kilpinen, uusi Honkaharjun päiväkoti ja Valteri-koulu Onerva. Myös monet opiskelijat käyttävät reittiä.

Vaikka molemmissa tasoristeyksissä on kohtuullisen paljon ylittäjiä, ei tasoristeyksiä voi valtuustolle annetun vastauksen mukaan luokitella erityisen vaarallisiksi. Liikennöinti rataosuudella on vähäistä ja tasoristeyksissä on riittävät näkemät.

– Ainahan kaikissa tasoristeyksissä riskinsä on ja ne vaativat ylittäjiltä tarkkaavaisuuttaa, Vikki muistutti.

Kaupunki tarkistaan ensi vuonna tasoristeysalueiden liikennemerkkien kunnon siltä osin kuin merkit kuuluvat kaupungin kunnossapitovastuulle.