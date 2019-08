Puolustusvoimain uusi komentaja Timo Kivinen väläytti Ruotuväki-lehdessä jo pitkään Puolustusvoimissa puhuttanutta mahdollisuutta mies- ja naisvarusmiesten sijoittamista yhteisiin tupiin. Naisten määrä varusmiespalveluksessa on kasvanut koko ajan, ja tänä vuonna heitä astui palvelukseen ennätysmäärä, 1100.

– On positiivista, että naisten määrä on kasvanut. Muissa Pohjoismaissa yhteismajoitus toimii. Yhteismajoitus kasarmeilla edistäisi myös tilankäytön optimointia. En näe mitään estettä, etteikö voitaisi osana Koulutus 2020–hanketta tätäkin kokeilla. Asiaa on harkittu jo pidemmän aikaa, Kivinen pohti Ruotuväelle.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula pitää mahdollista uudistusta hyvänä ideana.

– Puhetta tästä on ollut niin kauan, kun itse muistan. Tällä hetkellä naiset on sijoitettu usein siihen komppanian viimeiseen tupaan, ja he jäävät kasarmilla hieman ulkopuolisiksi. Näin ei missään nimessä pitäisi olla. Yhteistuvat auttaisivat koko joukkueen yhteenhioutumisessa.

Pajulan mukaan yhteismajoitusta sovelletaan jo varusmiesten maastoharjoituksissa, eikä ongelmia ole ilmennyt.

– Yksittäistapauksia seksuaalisesta häirinnästä on ilmennyt vuosien aikana myös nykyjärjestelmällä, mutta niitä on hyvin vähän. Asepalveluksessa täytyy olla tehokkaat keinot puuttua näihin tapauksiin, mutta nykyinen järjestelmä ei ehkäise häirintää yhtään sen paremmin.

Pajula kertoo, että huomattavan suuri osuus asepalvelukseen astuvista naisista, jopa 70 prosenttia, hakeutuu johtajakoulutukseen.

– He ovat todella osaavia ja motivoituneita. Jos osa motivaatiosta ja koulutuksesta menetetään ulkopuolisuuden takia, on se merkittävä menetys kaikille osapuolille.

Varusmiesliiton mukaan uudistusta olisi hyvä kokeilla valituissa varuskunnissa.

– Reserviupseerikoulusta lähdettäisiin liikkeelle. Upseerioppilaat soveltuvat parhaiten asepalvelukseen, joten sieltä olisi helpointa aloittaa, Pajula sanoo.

Puolustusvoimat on hänen mukaansa pohtinut ratkaisuja tupiin varusmiesten ja -naisten yksityisyyden takaamiseksi.

– Jonkinnäköiset sermit on todettu toimivaksi ratkaisuksi. Niillä varmistetaan se, ettei esimerkiksi vaatteita tarvitse vaihtaa kaikkien nähtävillä.

Muutoin tupia ei tarvitsisi muuttaa. Näin säästyisi tilaa, kun kasarmilla ei varattaisi kokonaista tupaa muutamalle naisvarusmiehelle. Myöskään suihku- ja pesutiloja ei tarvitsisi muuttaa merkittävästi.

– Meillä oli aikanaan Niinisalossa jokaisessa suihkussa kokonainen ovi, joka takasi yksityisyyden. Tietysti muissa varuskunnissa sellaiset täytyisi asentaa tai jatkaa nykyjärjestelyillä, Pajula kertoo.

Osassa varuskunnista ongelma on tällä hetkellä ratkaistu naisille varatuilla suihkuajoilla tai kokonaan omilla pesutiloilla.

Keskisuomalaisen lukijat jakautuivat kysymyksen "kannatatko yhteismajoitusta varuskunnissa?" edessä hyvin tarkasti kahtia. Ääniä oli maanantai-iltapäivään mennessä annettu yhteensä 2187 kappaletta, joista 52 prosenttia kannatti yhteismajoitusta, ja 48 prosenttia oli mahdollista uudistusta vastaan.

Kommenteissa asiaa puitiin monelta kantilta.

– Ajatus ei toimi, koska tuvassa on kuitenkin jonkun verran vaaterallia ja niitten vaihtoa yms. Veikkaan, että naispuoliset haluaisivat mieluummin pysyä omissa tuvissaan, muutenkin kuin käytännön syistä, eräs kommentoija perustelee.

Toiset ovat ottaneet esimerkiksi muut Pohjoismaat.

– Muissa Pohjoismaissa toimii, miksei Suomessa toimisi?

– Lisäksi eräänlainen ”kaverikontrolli” toimisi. Mahdollisilla ”häntyreillä” ei olisi mitään ”mahdollisuuksia”, siitä kyllä toverit pitäisivät huolen.

Nähtäväksi jää, onko uusi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) edeltäjäänsä avoimempi ajatukselle. Edellinen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) muotoili varusmiesten ryhmäytyvän hyvin ilman yhteistupiakin, esimerkiksi maastoharjoituksissa.

Viimevuotisen tutkimuksen mukaan varusmiehistä ja -naisista itsestään noin kolmannes vastusti mahdollisia yhteistupia, sukupuolesta riippumatta.