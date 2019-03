Varusmiesten kuolinturmasta sittenkin syyte – apulaisvaltakunnansyyttäjä pyörsi kihlakunnansyyttäjän päätöksen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on päättänyt pyörtää aiemman syyttämättäjättämispäätöksen kolmen varusmiehen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta Raaseporin Skogbyssä.

VR:n kiskobussi ja Puolustusvoimien kuorma-auto törmäsivät toisiinsa tasoristeyksessä lokakuussa 2017. Surmansa saaneet varusmiehet olivat auton lavalla ja istuivat törmäyshetkellä turvakehikossa olevissa istuimissa.

Varusmiesten lisäksi yksi junan matkustaja kuoli sairaskohtaukseen, mutta kuolemalle ei löydetty syy-yhteyttä törmäykseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan kuljettajalta edellytetään tasoristeyksessä suurempaa varovaisuutta kuin tieliikenteessä yleensä. Kuljettajalla oli ollut mahdollisuus ja hänen olisi myös pitänyt toimia varovaisemmin.

Päätöksen mukaan on todennäköisiä syitä epäillä, että kuljettaja on rikkonut tieliikennelakia ja aiheuttanut kolmen henkilön kuoleman ja että hän on samalla rikkonut myös puolustusvoimien liikenneturvallisuusmääräystä.

Rappen alainen, valtionsyyttäjä Anssi Hiivala sanoo STT:lle, että kihlakunnansyyttäjän päätöksen pyörtämiseen ei liity dramatiikkaa.

– Aina on mahdollisuus ottaa ratkaisu uudelleen harkittavaksi valtakunnansyyttäjänvirastossa, ja tässä katsottiin aineiston perusteella, että otetaan se uudelleen ratkaistavaksi. Päädyimme esitutkinnan pohjalta siihen, että on todennäköisiä syitä epäillä, että olisi ollut mahdollisuus toimia huolellisemminkin ja olisi pitänyt toimia huolellisemmin.

Erityisen vaarallinen risteys

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat ovat arvioineet tasoristeyksen erityisen vaaralliseksi. Keskuksen mukaan idästä risteykseen tulevasta autosta ei nähnyt tarpeeksi pitkälle, sillä näkyvyys oli hieman alle puoli kilometriä ja junilla on paikalla 120 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan junien nopeus oli paikalla liian korkea suhteessa näkyvyyteen.

Raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö totesi aiemmin, että näkemäasetuksen mukaan junien nopeus tulisi olla paikalla enintään 80 kilometriä tunnissa. Lisäksi tien ja radan kohtauskulmaksi mitattiin 43 astetta, kun ratateknisten määräysten mukaan kulman tulisi olla vähintään 58,5 astetta.

Suomessa valtion rataverkolla pää- ja sivuradoilla on tällä hetkellä noin 2 800 tasoristeystä. Lisäksi Suomessa on lukuisia yksityisiä, esimerkiksi satamien ja tehtaiden raiteiden, tasoristeyksiä.