Vasemmisto nousi suosituimmaksi puolueeksi Äänekoskella

Vasemmistoliitto on ottamassa tiukan vaalivoiton Äänekoskella SDP:stä. Vasemmistoliiton kannatus on kasvamassa ennakkoäänten perusteella edellisistä eduskuntavaaleista peräti 10 prosenttia on nyt 24,1 prosenttia. Demareiden kannatus on 22,8 prosenttia.

Perussuomalaiset ovat kolmantena 14,1 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset jyräsivät eduskuntavaaleissa Äänekoskella neljä vuotta sitten. Tuolloin puolue nousi 26,4 prosentin kannatuksella kaupungin suurimmaksi. Aiemmin kärkipaikkaa pitäneen SDP:n kannatus jäi 22,8 prosenttiin ja vasemmistoliitto sai tyytyä kolmanteen sijaan.

Ennakkoäänten perusteella äänikuninkuuden on ottamassa vasemmistoliiton Juho Kautto, joka sai 576 kaikista ennakkoäänistä. SDP:n Seppo Ruotsalainen on äänekoskelaisehdokkaista kakkossijalla 278 äänellä. Kolmanneksi Äänekoskella kiri istuva kansanedustaja perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen.