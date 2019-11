Vasemmistoliiton kannatus mataa suositusta puheenjohtajasta huolimatta – puoluesihteeri voi lähteä viikonloppuna vaihtoon

Vasemmistoliitto saattaa laittaa istuvan puoluesihteerin vaihtoon, kun puolue tekee johtajavalintoja viikonlopun puoluekokouksessa. Useat STT:n haastattelemat piirijohtajat kokevat, että paikallistason puolueaktiivit eivät tällä hetkellä saa riittävästi käytännön tukea.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson jatkaa puoluejohdossa, koska hänelle ei ole ilmaantunut vastaehdokkaita, mutta puoluekokouksessa päätetään muista johtopaikoista. Piirijohtajien mukaan puoluesihteerin valinnasta on tulossa tiukka.

Nykyisen puoluesihteerin Joonas Leppäsen on haastanut niin ikään puoluetoimistossa työskentelevä järjestö- ja kuntapoliittinen asiantuntija Mikko Koikkalainen.

STT tavoitti puolueen kolmestatoista piirijohtajasta kahdeksan, ja puolet heistä nimesi suosikikseen Koikkalaisen. Muut eivät paljasta suosikkiaan.

– Olen Koikkalaisen takana. Nykyinen puoluesihteeri ei tarvittavalla tarmolla ja intensiteetillä ole kentän ääntä kuunnellut ja kentän huoliin pureutunut, sanoo esimerkiksi Hämeen piirihallituksen puheenjohtaja Juha Hiltunen.

Koikkalaisen sanotaan tuntevan puolueen toimintaa hyvin.

– Itse kannatan järjestöjohtajana osaavampaa ja taitavampaa Koikkalaisen Mikkoa. Hän on osoittautunut henkilöksi, joka ottaa vahvasti kentän väen huomioon, sanoo Pohjois-Pohjanmaalta piirijohtaja Olli Kohonen.

Etenkin sosiaalisessa mediassa on puoluekokousedustajilta ja piirien aktiiveilta tullut Kohosen mukaan paljon luottamuksen osoituksia Koikkalaiselle.

Puoluesihteerin tehtäviä ovat muun muassa järjestökoneen pyörittäminen, kentän organisoinnista vastaaminen ja vaalikampanjoiden vetäminen.

Kansanedustaja Saramo vahvoilla varapuheenjohtajaksi

Leppäsellä on kuitenkin myös omat tukijansa.

– Joonas on istuva puoluesihteeri, ja hänellä on vahvoja tukijoita, nimekkäitäkin tukijoita, Kohonen sanoo.

Puheenjohtaja, opetusministeri Andersson ei ota kantaa puoluesihteerivalintaan.

– En ole edes äänioikeutettu puoluekokouksessa, hän sanoo STT:lle.

Henkilövalinnat tekevät puoluekokousedustajat, joita on noin 300.

Anderssonin mielestä Koikkalaisen eduksi voidaan laskea, että hän tuntee kenttää erittäin hyvin. Myös Leppänen tuntee kentän ja on ollut vastuussa muun muassa puolueen ilmeen uudistuksesta ja mukana johtamassa vaalikampanjoita, jotka ovat olleet voittoisia, Andersson sanoo.

Puoluekokous järjestetään Kuopiossa perjantaista sunnuntaihin. Henkilövalinnat tehdään lauantaina.

Varapuheenjohtajisto menee puoluekokouksessa vaihtoon. Ehdolle asettuneista viisi on suurelle yleisölle tuntematonta, kuudes on kansanedustaja Jussi Saramo. Usea haastatelluista piirijohtajista pitää tärkeänä, että varapuheenjohtaja olisi kansanedustaja, koska puoluejohtaja on ministeri.

– Varsinkin kun Li on ministerinä ja älyttömän kiireinen, voi olla, että pitää olla valmis kommentoimaan kaikkea, mitä eduskuntatalossa tapahtuu, kommentoi esimerkiksi Lapista Henri Ramberg.

Puolueen hallituspolitiikka saa kiitosta

Puoluejohto saa piirijohtajilta kritiikkiä siitä, että alueiden toimintaa ei ymmärretä riittävästi. Andersson myöntää, että ongelma on todellinen.

– Olen piirijohtajilta tulleen viestin kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä tämän tulevan puoluekokouskauden aikana yksi tärkeimpiä tavoitteita koko puolueorganisaatiolle pitää olla järjestöllisen toiminnan kehittäminen ja kuntatasolla toimivien luottamustoimen henkilöiden tukeminen nyt, kun resursseja on aiempaa enemmän.

Puolueen hallituspolitiikkaan ollaan pitkälti tyytyväisiä, samoin kuin puolueen puheenjohtajaan.

– Opetusministeri Anderssonin avaukset ovat olleet erittäin hyviä. Siellä tehdään töitä hartiavoimin esimerkiksi varhaiskasvatukseen liittyen ja oppivelvollisuusiän nostamiseksi, Hiltunen Hämeestä sanoo.

Päätös purkaa työttömien aktivoimiseksi käyttöön otettu aktiivimalli saa myös kiitosta.

Kritiikkiä tulee muun muassa siitä, että puolueen sanoma ei ole ihmisille riittävän ymmärrettävässä muodossa.

Kannatus laahaa alle kymmenessä

Vaikka Andersson menestyy loistavasti puheenjohtajien suosiota mittaavissa kyselyissä, puolueen kannatus on jumittanut alle kymmeneen prosenttiin. Hänet valittiin puheenjohtajaksi kesäkuussa 2016, ja sen jälkeen kannatus on pysynyt kahdeksan ja yhdeksän prosentin tuntumassa. Kannatusta syö haastateltujen mukaan muun muassa perussuomalaisten menestyminen.

– Me tehdään sitä politiikkaa, mitä persut rummuttaa mutta eivät itse tee, sanoo Kaakkois-Suomesta Arja Tauria-Huttunen.

Anderssonin mukaan kannatuksen nostamiseksi pitää paremmin tuoda esille, millä tavalla politiikka hyödyttää suomalaisten laajaa enemmistöä.

– Haluamme rakentaa sellaisen Suomen, joka toimii kaikille eikä vain harvoille.

Puoluekokouksessa varmasti pohditaan, mitä konkreettiset toimet voisivat olla, koska kannatuslukema ei aktiiveja tyydytä.