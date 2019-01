Vasemmistoliitto aloitti eduskuntavaalikampanjansa Jyväskylässä – Li Anderson veti Seppään monikymmenhenkisen yleisön

– Juho, kapua lavalle, jos haluat ääniä, sanoo vasemmistoliiton vaalikampanjan avajaisissa Sepänkeskuksessa juontajana toiminut Ilkka Pernu.

Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokkaat esittäytyvät sillä aikaa, kun paikalle odotetaan puheenjohtaja Li Anderssonia.

– Hän tulee autolla, pitäisi olla täällä hetkenä minä hyvänsä, kuuluu eräs paikallisehdokkaista sanovan.

Kun ehdokkaiden esittäytymiset lavalla päättyvät, Andersson astelee Sepän käytävää pitkien miesten saattelemana.

– Täydellinen ajoitus, sanoo Eila Tiainen ja ottaa Anderssonin päällystakin.

Puheenjohtaja nousee lavalle, korjailee puseronhelmaa ja alkaa puhua mikrofoniin vahvalla äänellä Sipilän hallituksen leikkauksista ja lupausten pettämisestä, ilmastonmuutoksesta, koulutuksen merkityksestä.

Yleisö taputtaa ja huutaa väliin: hyvä!

– Sen on porvarihallitus ainakin saanut aikaan, että suomalaiset tulevat juttelemaan siitä, miksi tällaisia päätöksiä tehdään, hän huomauttaa yleisölleen.

Sitten hän hypähtää lavalta monikymmenpäisen yleisön joukkoon, joka on kerääntynyt puoliympyrään lavan edustalle.

– Olkaa hyvä, tulkaa kyselemään, innostaa Pernu. Mutta Keski-Suomen ehdokkaat haluavat ensin ryhmäkuviin puheenjohtajansa kanssa.

Paikalle tulleen Katja Ahosen mukaan Anderssonilla on loistava ulosanti ja laaja tietämys.

– Minulla on luottamus vasemmistoliittoon. Puolue on pitänyt sen, mitä on luvannut, hän arvioi.

Vanhempi herrasmies yleisön joukossa on sitä mieltä, että Andersson osaa puhua niin selkeästi, että asian ymmärtää sellainenkin, joka ei politiikasta muuten välitä.

Paikalla on etupäässä varttuneempia kuulijoita, jotka vaihtavat keskenään kuulumisia. Yleisössä on myös muutama nuori pariskunta. Eräs ostosreissulle saapunut nuoripari jää tutkailemaan ehdokaslistaa.

Ohi kulkee lapsiperheitä, jotka käyvät hakemassa vaaleanpunaisen ilmapallon.

Keskisen alueen toiminnanjohtaja Aaron Kallinen kiertää jakamassa karkkeja. Paikallisehdokkaat tekevät tuttavuutta yleisössä olevien kanssa ja tarjoavat esitteitään.

Andersson lähtee pian puheen jälkeen paikalta lyhyeen palaveriin. Palattuaan hän saa paikallaolijoilta kuvauspyyntöjen lisäksi niitä kysymyksiä ja kommentteja.

– Sopeutumiseläkkeessä ootte onnistunut, hän saa palautetta.

– Sano tähän videolle: Terveiset SeuPen jätkille, pyydetään. Andersson sanoo: Terveiset SeuPen jätkille, keväällä vasemmistoliitto voittaa.

Puheenjohtajan itsensä mukaan Sepänkeskuksen tilaisuudesta välittyi innostunut tunnelma.

– Hyvältä vaikutti. Palaute oli tosi positiivista. Kuulin, että Kävelykadullakin oli väkeä, vaikka oli kylmä ilma.

Seuraavaksi Andersson jatkaa Kuopioon ja Siilinjärvelle.

– Kierrän paljon koko ajan. Huomaa, että täällä Keski-Suomessa on nyt hyvä noste, sillä ehdokkaita ja ehdokkaiden tukiryhmäläisiä on runsaasti paikalla. Luulen, että nyt halutaan kovasti saada kansanedustajapaikka takaisin.