Vasemmistoliitto tavoittelee vähintään 800 euron perustuloa

Vasemmistoliitto esittää, että sosiaaliturvaa uudistettaisiin perustulon varaan. Puolue tavoittelee vähintään 800 euron suuruista perustuloa, jolloin summa riittäisi korvaamaan muun muassa työmarkkinatuen, peruspäivärahan, kotihoidontuen, opintorahan ja yrittäjien starttirahan. Asumistuki säilyisi ennallaan.

Tässä mallissa perustulo olisi näin ollen suurempi kuin perustulokokeilussa sovellettu 560 euroa. Vasemmistoliitto laskee, että tämän kokoinen perustulo poistaisi ihmisten tarpeen täydentää perusturvaa toimeentuloturvalla.

– Sosiaaliturva on jäänyt jälkeen työelämän murroksesta. Hallitus on aktiivimalleineen vain lisännyt järjestelmän byrokratialoukkuja. Me haluamme purkaa loukut ja rakentaa sanktioiden sijasta ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja tilaa toimia, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi esittelypuheenvuorossaan.

Puolueen mallista purettaisiin pois nykyiseen järjestelmään sisältyvää valvontaa ja pakottamista. Työvoimapoliittiset karenssit poistettaisiin. Sosiaaliturvan tulee vasemmistoliiton mielestä olla vastikkeetonta ja työvoimapalvelujen perustua vapaaehtoisuuteen.

– Sosiaaliturvan uudistamisessa ydinkysymys on, uskommeko yhteiskuntaan, joka rakentuu vapaiden yksilöiden sisäiselle motivaatiolle, vai yhteiskuntaan, joka tarkkailee ja rankaisee kansalaisiaan kuvitellun laiskuuden kitkemiseksi. Vasemmistoliitto luottaa ihmisiin, Andersson sanoi.

Perustulomalli rahoitettaisiin verottamalla perustulon tason ylittäviä tuloja progressiivisesti. Hyvätuloisilta perustulo verotettaisiin kokonaan pois ja tarvittaessa tuloveroja täydennettäisiin vielä hiiliverolla.

Vasemmistoliitto arvioi, että perustulo voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2023 alkavalla vaalikaudella.