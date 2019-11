Vasemmistoliitto valitsee uutta puoluejohtoa – Li Andersson jatkaa keulassa

Vasemmistoliitto jatkaa tänään puoluekokoustaan Kuopiossa. Puolue tekee muun muassa poliittisia linjauksia, ja iltapäivällä tehdään valintoja seuraavaksi kaudeksi puoluejohtoon. Puolueen puheenjohtaja Li Andersson jatkaa keulassa, koska hänelle ei tullut vastaehdokkaita. Sen sijaan varapuheenjohtajista äänestetään.

Ehdolle asettuneista viisi on suurelle yleisölle tuntematonta, kuudes on kansanedustaja Jussi Saramo. Ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen ei hae jatkokautta. Sarkkinen odottaa lasta ja on jäämässä vanhempainvapaalle marraskuussa.

Puoluesihteerikisasta odotetaan tiukkaa. Nykyisen puoluesihteerin Joonas Leppäsen on haastanut niin ikään puoluetoimistossa työskentelevä Mikko Koikkalainen.

Vaikka Andersson menestyy loistavasti puheenjohtajien suosiota mittaavissa kyselyissä, puolueen kannatus on jumittanut alle kymmeneen prosenttiin. Andersson valittiin puheenjohtajaksi kesäkuussa 2016, ja sen jälkeen kannatus on pysynyt kahdeksan ja yhdeksän prosentin tuntumassa.

Andersson sanoi perjantaina, että vasemmistoliiton haasteena on muistaa puhua uusille potentiaalisille äänestäjille.

– Meidän tulee vielä paremmin terävöittää, millä tavalla politiikka mitä tehdään, hyödyttää kaikkia, eikä vain tiettyä ryhmää tietyssä iässä ja tietyllä alueella, hän sanoi STT:lle perjantaina.

Kokous jatkuu sunnuntaille.