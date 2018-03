Vasemmistopuolueet röykyttivät hallituksen eriarvoistumispolitiikkaa: "Ei voi olla mahdollista"

Opposition vasemmistopuolueet hyökkäsivät torstaina kipakasti hallituksen politiikkaa vastaan, kun eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin eriarvoisuudesta.

Keskustelun lähtökohtana oli sosiaali- ja terveyspolitiikan professorin Juho Saaren johtaman työryhmän keskiviikkona julkaistu raportti eriarvoistumisen torjumisesta.

Vasemmistopuolueet moittivat hallitusta erityisesti siitä, että hallitus ei ole valmis panostamaan taloudellisesti eriarvoisuuden poistamiseen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ihmetteli, kuinka hallitus on leikannut miljardien edestä verotusta ja julkisia menoja, mutta Saaren työryhmän ehdotuksiin rahaa ei liikene. Myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) moitti Saaren työryhmän nollabudjettia.

– Ei voi olla mahdollista, että eriarvoistumiseen ei puututa. Rahaa löytyy kyllä muihin tärkeisiin hankkeisiin, Kiuru sanoi.

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) piti hallituksen politiikkaa "hävyttömänä ja häpeämättömänä", kun se on sopeuttanut valtiontaloutta leikkaamalla kaikkein pienituloisimmilta ja kohdentanut veronalennuksia hyvätuloisille. Samaan aikaan eriarvoisuuden vähentämistä pohtineen työryhmän ehdotukset eivät kuitenkaan saa maksaa mitään.

– Hallitus on politiikallaan lisännyt köyhyyttä merkittävästi ja kasvattanut leipäjonoja, Alanko-Kahiluoto julisti.

Saarikko puolustuskannalla

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) puolustautui vetoamalla hallituksen saavutuksiin talouden saralla.

– Tämän hallituksen suuri tarina on se, että me olemme nostaneet Suomen talouden kestävyysvajeesta ja liki 80 000 suomalaista työttömyydestä. Sillä on valtava merkitys suomalaisen köyhyyden näkökulmasta, pienituloisten aseman parantamisen näkökulmasta ja tämän yhteiskunnan pitkän aikavälin kestävyyden kannalta, Saarikko luetteli ja kiisti samalla Alanko-Kahiluodon väitteet veronalennusten kohdistumisesta hyvätuloisille.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne esitteli kyselytunnilla puolueensa torstaiaamuna julkistamia keinoja eriarvoistumisen vähentämiseksi. SDP haluaa muun muassa tehdä toisen asteen koulutuksen maksuttomaksi ja pidentää oppivelvollisuutta, tehdä perhevapaauudistuksen heti ja lisätä lapsiperheiden kotipalveluita. SDP olisi valmis satsaamaan eriarvoistumisen torjuntaan noin 600 miljoonaa euroa.

Rahaa eriarvoisuuden torjuntaan SDP ottaisi muun muassa listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksista. Samalla puolue myös korottaisi pääomatuloveroa.

– Toivon, että esityksenne on taloudellisesti kestävä ja pohjaa siihen samaan lähtökohtaan kuin tämän maan nykyinen hallitus, että talouden kasvu, julkisen talouden kestävyys ja ihmisille työn saaminen ovat vahvimpia keinoja ylläpitää niitä seikkoja, joilla torjumme eriarvoisuutta, Saarikko (kesk.) vastasi Rinteelle.