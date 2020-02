Vasikaksi epäillyltä mieheltä perittiin velkaa väkivalloin – United Brotherhoodin ase-, huume- ja kiristysjutussa vuosien tuomioita myös hovioikeudesta

Helsingin hovioikeus on lieventänyt useita tuomioita United Brotherhood -rikollisjärjestöön kytkeytyvässä ase-, huume-, ja kiristysjutussa. Käräjäoikeudessa huume-, ase ja kiristysrikoksista sai tuomion kaiken kaikkiaan 16 henkilöä. Tuomioita jaettiin muun muassa pääkaupunkiseudulta takavarikoiduista tuhansista subutex-pillereistä ja amfetamiinikaupasta, jota tehtiin oikeuden mukaan niin ikään United Brotherhoodin lukuun.

Tutkinnassa takavarikoitiin varastosta ja jengin tiloista kymmeniä aseita, muun muassa rynnäkkökivääri, konepistooleja, kiväärejä, haulikoita, pistooleita, ammuksia ja haulikon patruunoita.

Hovioikeuteen valitti tuomituista kymmenen, ja kolme vapautettiin kokonaan syytteistä, kun yksi kiristysyritystä koskeva syyte kaatui.

Toisessa törkeässä kiristyksen yrityksessä oli kysymys siitä, että yksi jengin jäsenistä epäili kiristyksen uhria ilmiannosta. Uhrin epäiltiin vasikoineen miehestä, jonka kanssa hän sai huumetuomion 2010-luvun taitteessa.

Näin ollen neljä tuomittua alkoi vaatia United Brotherhoodin nimissä 20 000 euron maksua vasikaksi epäillyltä mieheltä. Tämän asunnon ulko-ovi hajotettiin, ja mieheltä vaadittiin maksua. Tämä ei kuitenkaan siihen suostunut.

Hovioikeuden mukaan todistajanaitiossa oli hiljaista ja jopa kiristyksen uhri kiisti joutuneensa rikoksen kohteeksi.

– Henkilötodistelulle on ollut leimaa-antavaa kuultujen henkilöiden ilmeinen haluttomuus kertoa tuomioistuimessa avoimesti tapahtumista tai niihin liittyneistä henkilöistä. Tämä on ymmärrettävää ottaen huomioon syytteen kohteena olevan teon laatu ja vakavuus sekä sen väitetty liityntä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Edellä lausuttu huomioon ottaen myöskään yksinomaan se seikka, että (uhri) on kiistänyt joutuneensa kiristyksen kohteeksi, ei osoita, ettei rikosta olisi tapahtunut, oikeus katsoi.

Yhden miehen tuomio koveni

Miikka Samuli Orädd, 34, tuomittiin ampuma-aserikoksista, törkeästä kiristyksen yrityksestä, törkeästä huumausainerikoksesta ja kätkemisrikoksesta 8 vuoden vankeuteen. Ville Olavi Sucksdorff, 41, tuomittiin viiden ja puolen vuoden vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta. Molempien rangaistuksia lievennettiin, sillä kaikkia käräjillä läpi menneitä syytekohtia ei näytetty toteen hovioikeudessa.

Henri Juhani Malmström, 26, tuomittiin hovioikeudessakin kuuden vuoden vankeuteen kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja kätkemisrikoksesta.

Hovioikeus korotti yhden vastaajan tuomiota vuodella kahteen vuoteen ja kahteen kuukauteen vankeutta. Jesse Pekka Aronen, 33, oli muun muassa pitänyt hallussaan jengin puolesta kivääreitä, rynnäkkökivääriä, haulikoita sekä Uzi- ja Jatimatic-konepistooleita.

Kaksi miestä tuomittiin hovioikeudessa lisäksi vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen ja yksi viiden kuukauden vankeuteen.

Hovioikeus katsoi taas kerran, että United Brotherhood on rikollisjärjestö, ja kovensi useiden tuomittujen rangaistuksia, koska rikoksia tehtiin jengin lukuun. Oikeudessa käytettiin tähän arviointiin muun muassa poliisin lausuntoa.

– Ryhmälle ampuma-aseet ovat työkaluja. Ryhmä toimii useissa eri kaupungeissa, joista Helsingissä oleva osasto on hierarkisesti muiden osastojen yläpuolella. Ryhmän sisällä vallitsee eriasteisten jäsenten välinen käskyvaltasuhde ja sisäinen kuri. Ryhmän sääntöjen mukaan ryhmän etu menee yksilön edun edelle, oikeus referoi poliisin asiantuntijalausuntoa.