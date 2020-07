Vastaava lääkäri: Korona nostaa taas päätään Keski-Suomessa, testimäärät Jyväskylässä jyrkässä nousussa – "Tällä viikolla tulee uusia tautitapauksia"

Koronavirustestauksen kysyntä on noussut kuluneen viikon aikana jyrkästi Jyväskylän avoterveydenhuollon alueella. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaava lääkäri Ilkka Käsmän mukaan päivittäin tehdään nyt yli 50 testiä.

– Tautiaktiivisuutta on ja se on selvästikin nousussa. Meillä on ollut tosi rauhallisia viikkoja, mutta ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt ja se saa viruksen uudelleen liikkeelle.

Koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella testimäärä on yli 60 testiä päivässä, kun viime viikkoina testausmäärä on pysytellyt parissa kymmenessä.

THL:n perjantaina päivitettyjen tietojen mukaan Keski-Suomessa on todettu yksi uusi tautitapaus, mutta se koskee viime viikon perjantaina todettua positiivista testitulosta. THL:n tietojen päivittyminen tapahtuu tietyllä viiveellä.

Hiljaisten viikkojen luomaan turvallisuuden tunteeseen ei pidä nyt tuudittautua, Käsmä kertoo, että uusia tapauksia tullaan pian vahvistamaan.

– Kyllä meille tällä viikolla tulee muitakin löydöksiä, uusia tautitapauksia on edelleen tulossa, kertoi Käsmä perjantaina iltapäivällä.

Käsmä painottaa, että edelleen on syytä huolehtia käsihygieniasta ja pitää etäisyyttä.

Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaava lääkäri Ilkka Käsmä. Kuva: Pertti Perämäki

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva kertoo, että hengitystieinfektio-oireita on nyt esiintynyt, vaikka kesä ei ole tyypillisesti flunssa-aikaa. Tähän saattaa Palonevan mukaan vaikuttaa se, että kevään eristäytymisen jälkeen flunssatkin vähenivät ja oireilu lisääntyy nyt, kun ihmiset liikkuvat enemmän ja kontakteja ei vältetä enää niin huolellisesti.

Keski-Suomessa on testituloksiin perustuvan ajantasaisen luvun mukaan todettu 138 koronavirustartuntaa. Ennen viime perjantain tapausta edellisestä tapauksesta oli kulunut 28 päivää THL:n seurannan mukaan. Koko maassa THL:n tuore päivitys kertoo kuudesta uudesta tartunnasta. Yhteensä Suomessa on nyt 7 279 tartuntatapausta.

Tautiin liittyviä kuolemia oli keskiviikkoon mennessä raportoitu 329 ja sairaalahoidossa oli tuolloin 19 ihmistä.