Vastavalmistunut tekojää toi vilskettä ja vipinää Pihtiputaalle

Pihtiputaalla iloitaan äskettäin käyttöönotetusta tekojäästä. Kaukalossa on riittänyt vilskettä ja vipinää, varsinkin lapset ja nuoret ovat ottaneet kaukalon ilolla omakseen. Samaan vähän yli 400 000 euron investointiin kuuluu myös lumetusjärjestelmä, jolla saadaan täydennyslunta laduille.

Ely-keskuksen 50-prosenttisesti tukema hankinta on yksi esimerkki kuntien talousarvion merkityksestä kuntalaisille. Jääkiekosta ja luistelusta innostuneet puttaalaiset olivat jo pitkään toivoneet tekojäätä pelastamaan jääliikunnan oikukkaiden talvisäiden armoilta. Paineen ansiosta hanke pääsi mukaan kuntapoliittisiin keskusteluihin.

– Viime joulukuussa tekojäästä päätettiin talousarvion yhteydessä ja nyt se on käytössä, kertoo kunnanjohtaja Ari Kinnunen.

Lisää toimintaa tuo talousarvio ensi vuonnakin, vaikka taloustilanne on tiukka.

Radio-ohjattavien autojen ja kartingin harjoittelurata on luvassa Rupon alueelle, jos hankkeeseen luvassa oleva avustus varmistuu ja ympäristölupa heltiää. Budjetissa radalle on 260 000 euron varaus, avustusta summaan tulisi 182 000 euroa.

– Sen lisäksi tärkeä kohde on luontoreitistöjen kehittäminen. Siihen on 288 000 euron varaus, ja tulopuolelle on toiveissa 216 000 avustuksia, Kinnunen kertoo.

Paikkakunnan näkyvyyttä ja imagoa parannetaan Witas Oy:n hallinnoiman Mummo-hankkeen avulla.

Investointeja tehdään ensi vuonna 2,1 miljoonan euron edestä. Toiveita ja ideoita oli paljon, mutta niitä piti tiukan taloustilanteen takia karsia. Listalle jäivät muun muassa skeittiparkin ja parkour-radan laajentaminen, Tahkonpolun koulun ja Suvannonlahden leirikeskuksen korjaustoimet sekä terveyskeskuksen vesikaton korjaus.

Vuonna 1978 valmistunut kunnanviraston remonttitarpeen tarkastelu on alkanut kuntotarkastuksilla. Sen pohjalta tarkentuu viraston korjaussuunnitelma ja kustannusarvio.

Talousarvion tulos on poistojen jälkeen 386 000 euroa miinuksella. Se on puolittunut edellisestä talousarviosta.

– Ensi vuonna verotulojen ja valtionosuuksien nousu helpottaa meidän osaltamme talouspainetta. Sen lisäksi uskon, että tulos saadaan vuoden aikana hilattua nollan tuntumaan, kuten tänäkin vuonna, Kinnunen kertoo.

Talousarvion tarjoama palvelutaso Pihtiputaalla säilyy ennallaan. Kinnusen mukaan tulos saadaan parantumaan tiukalla taloudenpidolla ja kulujen seurannalla.

Pihtiputaalla ei ole hätä heti kädessä, vaikka alijäämiä jäisikin tilinpäätökseen, sillä aikaisempien vuosien ylijäämiä on puskurissa 12 miljoonaa euroa.