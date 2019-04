Vastuullisuus unohtuu usein urheilukaupassa – suosi näitä materiaaleja, jos haluat shoppailla eettisesti

Sampsa Kankkuselle hinta ei ole määräävä tekijä urheilu- ja ulkoiluvaateostoksilla mutta laatu on.

– Ajattelen kyllä vaatteiden kestävyyttä ja sitä kautta ympäristöystävällisyyttä.

Fleece-vaatteita savonlinnalaismies ei ole ostanut enää hetkeen, osittain paljon puhutun mikromuovin vuoksi.

Kuopion Partioaitan myyjien Anne Roinisen ja Jani Korkeamäen mukaan asiakkaat kysyvät ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden perään.

– Asiakkaat haluavat tietää esimerkiksi untuvan ja merinovillan eettisyydestä ja siitä, miten eläimiä on kohdeltu, Roininen kertoo.

– Myös valmistusmaat ja kalvovaatteiden ekologisuus kiinnostavat, Korkeamäki täydentää.

Vastuullisuudesta kiinnostuneet vähemmistönä

Vastuullisuuden perään kyselevät asiakkaat ovat vähemmistönä urheilukaupassa. 60 prosenttia suomalaisista ei ole ajatellut vastuullisuuskysymyksiä urheiluvaatteita hankkiessaan ja 20 prosenttia asia ei edes kiinnosta.

Valtaosa (83 prosenttia) ajattelee, että vastuullisesti tuotetut ulkoilu- ja urheiluvaatteet ovat muita kalliimpia. Kaksi kolmesta (66 prosenttia) ei tiedä, mistä vastuullisesti tuotettuja ulkoilu- ja urheiluvaatteita voi hankkia.

Kolmannes (36 prosenttia) ajattelee, etteivät vastuullisesti tuotetut ulkoilu- ja urheiluvaatteet ole yhtä laadukkaita kuin muut ulkoilu- ja urheiluvaatteet. Neljännes (24 prosenttia) ajattelee, että ne ovat rumia.

Tutkimuksen mukaan piittaamattomimpia vastuullisuudesta ovat johtavassa asemassa työskentelevät ja varakkaimmat.

Tiedot käyvät ilmi urheiluvaatteita myyvän verkkokauppa Weekendbeen Bilendillä teettämästä valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta, johon vastasi maaliskuun lopussa edustavassa otoksessa tuhat 18–75-vuotiasta mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Viime vuonna perustettu Weekendbee-verkkokauppa sanoo myyvänsä ainoastaan vastuullisia ulkoilu- ja urheiluvaatteita.

Vastuullisuus on laaja käsite

Vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntijaa Anniina Nurmea kyselytutkimuksen tulos ei yllätä. Halpamuodin kautta vastuullisuuskysymykset ovat nousseet pinnalle, mutta kuluttajille ei välttämättä ole selvää, mitä kaikkea vastuullisuuteen kuuluu.

– Joku voi esimerkiksi ajatella, että Suomessa ommeltu tuote on automaattisesti vastuullinen, vaikka materiaalin alkuperästä ei ole tietoa, sanoo Nurmi.

Vaatteen vastuullisuus on laaja käsite. Vaate on vastuullinen, jos se on koko elinkaarensa osalta sekä ekologinen että eettinen. Vastuullisuus myös edellyttää, että vaatteen materiaalit ja tuotanto ovat täysin läpinäkyvästi jäljitettävissä.

– Aika vähän on vielä vaateteollisuutta, joka täyttää kokonaisvaltaisen vastuullisuuden määritelmän, sanoo Nurmi.

Yleensä vain osa vastuullisuudesta täyttyy

Yleensä vastuullisina myytävät vaatteet täyttävät jonkin vastuullisuuden osa-alueen.

– Vaatteen sanotaan olevan vastuullinen, jos se on tehty esimerkiksi kierrätysmateriaalista. Eläinperäisiä materiaaleja sisältävien vaatteiden sanotaan olevan vastuullisia, jos niillä on sertifikaatti eläinten hyvästä kohtelusta. Ne eivät kuitenkaan välttämättä kaikilta muilta osin ole vastuullisia, Nurmi huomauttaa.

Nurmen mukaan on tärkeää pitää kiinni vastuullisuuden tiukasta määritelmästä, jotta vastuullisuus ei jää pelkäksi viherpesuksi.

– Tavoitteena on, että jonakin päivänä kaikki vaatteet ovat vastuullisia. Se vaatii vastuullisuuteen ohjaavaa lainsäädäntöä sekä yrityksiltä suunnanmuutosta vaatebisneksessä. Mahdollisimman paljon ja halvalla tuotettujen vaatteiden hinta ei mitenkään kata niiden vaikutuksia ympäristölle ja ihmisille.

Vastuullisuutta on ostaa vain tarpeeseen

Urheiluvaatteilta vaaditaan teknisiä ominaisuuksia, ja osin siksi niiden vastuullisuuden perään kysytään jopa muita vaatteita vähemmän. Urheiluvaatteet on usein tehty öljypohjaisista tekokuiduista, joista kaikista irtoaa mikromuovia.

– Urheiluvaatteiden valinnassa tärkeää on panostaa laatuun ja ostaa vain tarpeeseen, kertoo Nurmi.

Hyvä alku parempiin materiaalivalintoihin on suosia esimerkiksi luomupuuvillaa, lyocellia, kierrätyspolyesteria ja hamppua.

– Materiaalien lisäksi kannattaa kaupassa kysyä, missä vaate on tuotettu ja miten valmistuksen eettisyys on varmistettu, Anniina Nurmi vinkkaa.