Vedet poikki Kuokkalassa ja Halssilassa – kaivinkone osunut Jyväskylän Energian runkovesijohtoon

Vesi on poikki Jyväskylässä Kuokkalan, Nenäinniemen ja Halssilan alueilla, Jyväskylän Energialta kerrotaan. Kaivinkone on keskiviikkoaamuna kaivutöissä osunut runkovesijohtoon, ja johtoon on tullut vuoto.

– Vesi on poikki lähes kaikissa alueen taloissa. Runkovesijohto on sen verran merkittävällä paikalla, talousjohtaja Pasi Jalonen Jyväskylän Energialta toteaa.

Vaurion korjaamiseen menee hänen mukaansa 12–24 tuntia. Arvio tarkentuu myöhemmin. Vuotokohtaa erotetaan parhaillaan muusta verkosta.

– Korjaukseen menevä aika riippuu paikan haasteellisuudesta. Vielä on vaikea sanoa mitään tämän tarkemmin, Jalonen sanoo.