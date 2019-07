Vedet poikki Kuokkalassa ja Halssilassa – vettä voi hakea Kuokkalan terveysasemalle tuodusta säiliöstä

Vesi on poikki Jyväskylässä Kuokkalan, Nenäinniemen ja Halssilan alueilla, Jyväskylän Energialta kerrotaan. Kaivinkone on keskiviikkoaamuna kaivutöissä osunut runkovesijohtoon, ja johtoon on tullut vuoto.

Veden arvioidaan olevan poikki keskiviikkona iltayhdeksään saakka. Siihen asti asukkaat voivat hakea talousvettä Kuokkalan terveysasemalle toimitetusta vesisäiliöstä, Jyväskylän Energialta neuvotaan.

Vedenjakelun alkaessa uudelleen verkostosta saattaa irrota sakkaa tai ilmaa, jotka voivat samentaa vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu, kun sitä juoksuttaa, Jyväskylän Energian tiedotteessa sanotaan.

Vaurioitunut vesijohto sijaitsee Kuokkalan Graniitin edustalla.

– Vesi on poikki lähes kaikissa Kuokkalan ja Halssilan alueen taloissa. Runkovesijohto on sen verran merkittävällä paikalla, talousjohtaja Pasi Jalonen Jyväskylän Energialta toteaa.

Vaurion korjaamiseen menee hänen mukaansa 12–24 tuntia. Arvio tarkentuu myöhemmin. Vuotokohtaa erotetaan parhaillaan muusta verkosta.

– Korjaukseen menevä aika riippuu paikan haasteellisuudesta. Vielä on vaikea sanoa mitään tämän tarkemmin, Jalonen sanoo.