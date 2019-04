Vedet virtaavat taas lupaavasti – pohjavesipinnat ovat yhä keskimääräistä alempana, mutta kaivot alkavat täyttyä

Pohjavesien pinnat ovat vielä keskimääräistä alempana, mutta parempaa kohti ollaan menossa. Runsaan lumipeitteen sulaminen on avittanut talouksia, jotka joutuivat viime syksynä alkaneen ja pitkin talveakin vaivanneen vesipulan kouriin – vaikkakaan huolet eivät vielä ole tyystin ohi.

– Käyrät ovat nyt ylöspäin. Voi jo sanoa, ettei uusia pohjavesien syvyysennätyksiä tehty, joten vuosien 2002–03 lukemat jäävät voimaan. Lopullista kevään pohjavesitilannetta ei vielä tiedetä, koska lumien sulamisvedet ovat vasta imeytymässä maahan. Hyvään suuntaan kuitenkin mennään, ja korkein kohta saavutetaan juhannuksen huippeilla, kuvailee hydrogeologi Kari Illmer Keski-Suomen ely-keskuksesta.

– Lumet eivät ole ehtineet sulaa kaikkialta, mutta viime päivinä ongelma on ollut, että aurinko on tainnut lähinnä haihduttaa vedet taivaalle. Sulamisajan kelejä jännitetään aina. Myös kevätsateet ratkaisevat paljon – niitä tarvittaisiin lisäpotkuksi pohjavesien nousulle.

Suomen ympäristökeskuksen tilastojen mukaan pohjavesipinnat ovat maan keskiosissa monin paikoin 20–40 senttiä alle keskiarvojen. Keski-Suomen ely-keskus seuraa tilannetta muun muassa Laukaan Äijälän ja Multian Vehkoon mittauspisteissä, ja näissäkin ollaan vielä keskimääräisen alapuolella. Illmer sanoo vaihteluiden eri puolilla maakuntaa olevan suuria.

– Näppituntuma on, että tällä hetkellä tilanteen kehitystä seurataan tarkimmin Keuruun, Multian, Ähtärin, Saarijärven ja Viitasaaren suunnilla. Monet ovat parantaneet vedensaantiaan syventämällä kaivoja tai tekemällä porakaivoja.

Illmer toteaa tilanteiden voivan muuttua nopeastikin. Viime vuonna tähän aikaan vettä oli kaikkialla ylen määrin, mutta muutos tuli heinä-elokuussa. Nyt hyviä merkkejä ovat lähteiden elpymiset ja purojen täyttymiset.

Myös Multian kunnan tekninen johtaja Tiina Löytömäki sanoo ilahtuneensa muun muassa Palsankosken taas vuolaaksi muuttuneesta virtauksesta sekä Hallinmäen ja Toljaanin lähteiden heräämisestä – Toljaanin lähde tosin on yhä käyttökiellossa.

– Vuodenvaihteen jälkeen ei ilmoituksia ehtyneistä kaivoista ole juurikaan tullut. Syksyllä, loka-marraskuussa, tilanne ehti välillä jo helpottuakin, mutta sitten ilmeisesti pakkaset tekivät sen, että pohjavesien pinta laski uudelleen. Monen kaivo tyhjeni kokonaan, hän selvittää.

Erityisen hankalaksi vesipula kävi Väätäiskylän suunnalla, mistä Löytömäki tietää sen vuoksi jopa muutetun talveksi kirkonkylälle.

– Haja-asutusalueilla monet ovat lisänneet rengaskaivoihin renkaita tai tehneet porakaivon. Uskon, että tilanne on helpottumassa, kun pohjavesien pinnat taas nousevat ja talouksilla on omaan vedensaantiin paremmat konstit.

Kun kymmenet taloudet alkoivat viime loppukesästä kärsiä vesipulasta, järjesti kunta hätäapua: Paloasemalta saattoi hakea vettä, kunnantalolla käydä pyykillä, ja leirintäalueella pääsi suihkuun.

– Paloaseman vesipiste on edelleen käytössä, eikä pesukoneen käyttöäkään ole kielletty.

Avuksi on tullut myös paikallinen yrittäjä, jolla on puhdasvesisäiliö. Sillä on saatu täydennystä esimerkiksi pussitettuihin kaivoihin.