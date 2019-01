Vehkahalli Jyväskylän Kortesuolla pysyy kiinni ainakin perjantai-iltaan asti

Jyväskylän Kortesuolla sijaitseva Vehkahalli on edelleen suljettu katolla olevan suuren lumimäärän vuoksi. Vehkahalli suljettiin maanantaina 28. tammikuuta katolle kerääntyneen lumen ja jään vuoksi.

Ylipainehallin katto on ollut vaarassa sortua liian suuren kuormituksen takia, mikä huomattiin huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

Vehkahallin sulku jatkuu toistaiseksi, ainakin 1. helmikuuta eli perjantai-iltaan saakka. Hallin katolle on tilattu lumenpudottajat perjantai aamupäiväksi, mutta kohde on vaikea hallin laajuuden vuoksi. Siksi on varauduttu myös sulun jatkumiseen perjantai-illan jälkeen.

Kaikki hallin harjoitusvuorot on peruttu perjantai-iltaan asti.