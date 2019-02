Vehkahallin katolta poistettiin kolmenkymmenen sentin jääkerros – Hallin käyttö ensi viikolla on vielä auki

Sortumisvaaran vuoksi suljetun, Jyväskylän Kortesuolla sijaitsevan Vehkahallin katolta pudotettiin lauantaina lunta ja jäätä lauantaina nostolava-auton avulla. Operaatio alkoi puolenpäivän aikaan ja kesti noin viisi tuntia.

– Katolla ongelmakohtana oli yksi kolme kertaa kolme metriä suuruinen alue, jolla oli noin 30 sentin paksuudelta jäätä, ja se oli painanut kattoa alas. Jäitä tiputeltiin pois pieninä palasina. Kaikki jää saatiin hallitusti alas, ja juuri lopettelimme töitä, kertoi Sari Leppänen urakan hoitaneesta Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy:stä lauantaina iltapäivällä hieman ennen viittä.

Muutoin katolla on vielä Leppäsen mukaan jonkin verran lumikuormaa. Kokonaismassan suuruutta hän ei osaa arvioida.

– En osaa sanoa, onko halli jatkossakin suljettu, se on kaupungin asia tiedottaa. Tarkoitus on tiputella lumia sieltä ensi viikolla, kommentoi Leppänen.

Vehkahalli suljettiin maanantaina, kun arvioitiin, että ylipainehallin katto oli vaarassa sortua katolle kerääntyneen lumen ja jään vuoksi.

Vehkahallissa on lämmitettävä kumirouhe-tekonurmikenttä, joka on käytössä jalkapalloharjoituksissa ja -peleissä. Pelialueen koko on 105 x 68 metriä.

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että Vehkahalli on suljettu ainakin maanantaihin 4.2 asti.