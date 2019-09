Laukaan Vehniällä sijaitsevalta maatilalta karanneen nautalauman tiiviisti julkisuudessa seurattu tarina alkaa olla lopussa.

Nautojen tarina päättyy kuten sillä on lihakarjan kohdalla tapana päättyä: suurin osa eläimistä on kuljetettu teurastamolle. Lisäksi muutama "parempipäisistä" vasikoista on Laukaan ympäristöterveysjohtaja Jukka Lappalaisen mukaan viety muualle kasvatettavaksi.

Huhtikuussa karkuun lähtenyt 29 naudan lauma saatiin aitaukseen elokuun lopussa. Eläinten villi luonne pääsi yllättämään vielä kiinnioton jälkeenkin. Osa naudoista temmelsi aitauksessa niin rajusti, että ne saivat erilaisia ruhjevammoja.

– Siellä on ollut villiä menoa. Kun satoja kiloja painavat eläimet hyppelevät pari metriä korkeiden aitojen yli, niin vahinkoja sattuu, Lappalainen sanoi.

Osa vikuripäisistä eläimistä osoittautui puolestaan kokeneelle teuraskuljettajalle mahdottomaksi siirrettäväksi. Hän joutui pyytämään suurriistavirka-apua.

Lopputulos oli Lappalaisen mukaan kuitenkin mallikas. Kaikki eläimet saatiin ehjinä teurastamolle tai toiselle maatilalle, eikä yhtään jouduttu toimittamaan hävityslaitokseen. Nautojen tuotot menivät maatilan isännälle.

Jäljellä on vielä kaksi asiaa: seudun loppuvarmistelu ja tapahtumista opiksi ottaminen.

Lappalaisen mukaan on hyvin todennäköistä, että kaikki karanneet naudat saatiin elokuun operaatiossa aitaukseen. Maatilan lähimetsiä aiotaan kuitenkin yhä tutkia, jotta voidaan varmistua siitä, että maastoon ei jäänyt yhtäkään lauman jäsentä tai eläimen raatoa. Etenkin tilalta pohjoiseen on suuria asumattomia metsäalueita.

– Vielä kun lumet tulevat maahan, käydään katsomassa, että minkälaisia sorkanjälkiä sieltä löytyy, Lappalainen sanoi.

Lisäksi Laukaassa järjestetään viranomaispalaveri, jossa kerrataan tapahtumien kulkua, selvitetään eri tahojen vastuualueita ja laaditaan loppuraportti vastaisuuden varalle. Nautojen karkumatkassa meni pitkään osin sen takia, että eri viranomaiset eivät löytäneet yhteistä näkemystä siihen, kenen tehtävänä on toimia niiden kiinniottamiseksi.

– Tämä on ollut poikkeuksellinen savotta, joka sai paljon julkisuutta. Meidän on pakko purkaa tapahtumat vielä yhdessä ja miettiä, mitä tästä voidaan oppia, Lappalainen kertoi.