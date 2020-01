Veijo Baltzarin rikosepäilyt laajenivat ja uusia uhreja ilmeni: epäillään nyt myös törkeästä raiskauksesta

Kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzariin on kohdistunut uusia rikosepäilyjä muun muassa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo poliisi. Jo aiemmin Baltzaria epäiltiin muun muassa törkeästä ihmiskaupasta.

Nyt on tullut ilmi uusia uhreja ja rikosepäilyjä, kertoo Helsingin poliisi.

Vangittuna olevaa Baltzaria vastaan piti nostaa syyte helmikuussa, mutta nyt syytteen nostamisen määräaikaa on pidennetty kesäkuulle ja tutkinta jatkuu.

– Poikkeuksellisen laajan asiakokonaisuuden tutkiminen kestää useita kuukausia. Uusien rikosepäilyjen myötä on vielä runsaasti tekemätöntä työtä, muun muassa useiden kymmenien todistajien kuuleminen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela Helsingin poliisista.

Uusia asianomistajia voi vielä tulla

Asmundela ei kommentoinut STT:lle uhrien määrää.

– Tässä vaiheessa on mahdollista, että uusiakin asianomistajia tulee.

Asmundelan mukaan kuultavia on paljon, ja osan kohdalla on vielä selvittämättä, ovatko he uhrin vai todistajan asemassa.

– Tämäntyyppisessä rikoksessa kuulusteluilla on suuri merkitys.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi Baltzarin marraskuussa todennäköisin syin törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä.

Baltzarin lisäksi kokonaisuudessa on kaksi muuta epäiltyä, joista toinen on ollut aiemmin vangittuna. Heitä epäillään vain törkeästä ihmiskaupasta.

Törkeän ihmiskaupan epäillään jatkuneen käräjäoikeuden mukaan vuodesta 2016 vuoteen 2019.

HS kertoi Baltzarin manipuloineen teatteriyhteisön alaikäisiä

Helsingin Sanomat kertoi marraskuussa Baltzarin, 77, manipuloineen, lähennelleen ja kontrolloineen teatteriyhteisöönsä kuuluneita alaikäisiä tyttöjä ja nuoria naisia.

Lehti haastatteli juttua varten kahdeksaatoista tyttöä ja nuorta naista, joilla on omakohtaista kokemusta Baltzarin kanssa työskentelystä. Helsingin Sanomien mukaan haastateltavien kertomukset ovat yhdenmukaisia.

Useat kokivat, että harjoituksissa Baltzaria tuli miellyttää, jos halusi päästä tämän suosioon tai saada merkittäviä rooleja.

Haastateltavat kertovat, että Baltzar houkutteli nuoria asumaan kotiinsa. Lehden mukaan Baltzar myös vaati tyttöjä tekemään pesäeroa perheisiinsä ja eroamaan poikaystävistään. Kirjailija valikoi lähelleen erityisesti nuoria naisia, jotka tulivat vaikeista taustoista.

Baltzarin rikosepäilyjen tultua ilmi hänen saamansa kulttuurituet ovat herättäneet keskustelua. Baltzarin perustama Drom-yhdistys sai vuosina 2013–2019 valtionavustuksia 126 000 euroa, kertoi Ilta-Sanomat marraskuussa. Summa koostuu sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä tuista. Lisäksi ministeriön selvityksestä ilmenee, että Dromille on kanavoitu julkista rahaa myös muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kautta, IS kertoi.

Drom sai opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan muita avustuksia vuosina 2016–2018 kaikkiaan 361 870 euroa. Ilta-Sanomien mukaan summassa on muutakin kuin julkista rahaa: esimerkiksi Koneen säätiö tuki yhdistystä 20 000 eurolla vuonna 2017.

Baltzar on kiistänyt syyllistyneensä törkeään ihmiskauppaan.