"Veikkauksen monopoli on säilytettävä" – Ensi- ja turvakotien liitto evästi keskisuomalaisia eduskuntavaaliehdokkaita Jyväskylässä tiistaina

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä lataa tiskiin järjestönsä teesejä tulevalle vaalikaudelle. Tärkeimpänä tavoitteena on saada maahan kansallinen lapsistrategia.

– Suomi on saanut moitteita esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien komitealta siitä, että vaikka maassamme tehdään lapsipolitiikkaa, siinä ei ole selvää kokonaisuutta, Särkelä toteaa.

– Meidän on luotava Suomeen ensi vaalikaudella hallinnonalojen yli ulottuva laaja-alainen lapsistrategia. Sen taakse tarvitaan kaikki puolueet.

Särkelän asiaa kuunteli tiistaina Jyväskylässä toistakymmentä eduskuntavaaliehdokasta Keski-Suomesta. Paikalla oli myös liiton paikallisen jäsenyhdistyksen, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Susanna Huovinen. Tarkoituksena oli tuoda ehdokkaiden tietoisuuteen liiton näkemyksiä poliittisista kysymyksistä – siis sanalla sanoen lobata mahdollisia kansanedustajia.

Yksi tilaisuuden terävimmistä viesteistä oli voimakas Veikkauksen monopolin puolustaminen.

– Veikkauksen tuotot ovat järjestöille Suomessa elinehto. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa järjestöt toimivat lahjoitusten turvin, Särkelä sanoi.

– Toivon, että kaikki kansanedustajat puolustaisivat tätä rahapelien monopolia.

Myös Ensi- ja turvakotien liiton rahoituksesta leijonanosa tulee Veikkauksen tuotoista.

Särkelä painotti myös lapsiperheköyhyyden sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentämisen tärkeyttä.

– Lapsiperheiden köyhyydessä on otettu Suomessa takapakkia. Köyhyydestä johtuvien ongelmien ja osattomuuden kasautuminen on saatava katkaistua. Iso kysymys on, kuinka se tehdään.

Yhtenä keinona järjestö ehdottaa sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta. Uudistuksen tulisi ehkäistä perustoimeentulotuen varaan joutumista.

– Sosiaaliturvan remonttia kannattavat muutkin tahot ja useat puolueet, Särkelä lisäsi.

Väkivaltaan liittyen tilaisuudessa nousi esiin kaksi tilastoa, joissa sekä paikallinen että kansallinen sijoitus ovat korkealla.

– Keski-Suomella on ”kyseenalainen kunnia” olla toisella sijalla Tilastokeskuksen Suomen väkivaltatilastoissa, ex-peruspalveluministeri Susanna Huovinen sanoi.

Lisäksi Suomi on toisella sijalla Euroopan perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilastossa. Tästäkään sijoituksesta ei Särkelän mukaan ole ”mitään syytä olla ylpeä”.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Särkelän mukaan saatettava Suomessa loppuun. Hän kuitenkin korosti julkisen puolen roolia markkinavetoisen mallin sijaan.

– Julkisella puolella on oltava sotessa päärooli, jota yritykset ja järjestöt tukevat. Sipilän hallituksen tekemä valmistelu ei kuitenkaan mennyt täysin hukkaan, koska sotessa tarvitaan nykyistä isompia alueita palveluiden järjestämiseen.

– Suomessa ei ole tällä hetkellä mahdollista saada yhdenvertaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämän perustuslaillisen ongelman lisäksi tulevaisuus tuo omat haasteensa, joiden vuoksi sote-uudistus on tehtävä. Järjestöjen merkitys vain on otettava siinä aiempaa paremmin huomioon, Särkelä totesi.