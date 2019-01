Veikkauksen rahavarkaudesta epäilty mies toimi poliisin mukaan päähänpistosta

Veikkauksen varojen anastamisesta epäilty työntekijä on luovutettu Suomeen ja häntä on kuulusteltu, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Vuonna 1999 syntyneen miehen epäillään vieneen kassakaapista työnantajan rahoja yli 100 000 euron arvosta 22. joulukuuta.

Epäilty tavoitettiin Tallinnasta hieman ennen uuttavuotta. Poliisin mukaan rahat on saatu pääosin takaisin.

– Osa rahoista puuttuu, koska hän on ehtinyt käyttää niitä. Vaikuttaa siltä, että kyse on ollut päähänpistosta. Hän on ollut sellaisessa tehtävässä, jossa on mahdollista päästä käsiksi suuriinkin summiin käteistä rahaa, kertoo rikoskomisario Simo Kauppinen.

Epäilty vangittiin poissaolevana. Kauppisen mukaan hän on kuulusteluissa ollut hyvin yhteistyökykyinen eikä vangitsemista enää ole tarpeellista jatkaa.