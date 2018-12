Veikkaus kummastelee kahta lunastamatta jäänyttä, muhkeaa lottopottia. Kyseessä on lokakuun ensimmäisen viikon lotto, josta ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta 6+1-osumia kyllä.

6+1-osumia pelattiin kaksi, joista toinen oli kymmenen kappaleen kimppapeli.

Yksinään 6+1-voiton pelannut henkilö jätti rivinsä Helsingin Kasarmintorin S-marketiin. Kymmenen kappaleen kimppapeli puolestaan jätettiin Äänekosken K-market Karhunlähteeseen. Tästä kymmenen kappaleen pelistä on yhä lunastamatta kaksi osuutta, Veikkaus kertoo tiedotteessaan.

6+1-pelien voitto-osuus nousi kyseisellä kierroksella 190000 euroon. Äänekoskella rivinsä tehneet siis saattavat kantaa lompakossaan 19000 euron arvoista lottokuponkia.

– Äänekosken voitosta on lunastettu vain kahdeksan osuutta. Jossain on nyt kolme todella arvokasta tositetta. On erittäin todennäköistä, etteivät voittajat itsekään tiedä sitä, että mahdollisesti jossain lompakon kätköissä pölyttyvä paperinpalanen on noin arvokas, Veikkauksen tiedottaja Pauliina Salonoja kertoo tiedotteessa.

Lokakuun alun lottoarvonnasta on nyt kulunut kaksi kuukautta. Voitoilla on kuitenkin lunastusaikaa vuosi arvonnan päättymisestä.

– On erittäin harvinaista, että näin isojen voittojen lunastaminen kestää näin kauan, Salonoja sanoo tiedotteessa.

Kierroksen 40/2018 oikeat numerot olivat 5, 7, 8, 14, 26, 34 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 3.