Veikkaus tavoitti vihdoin viimeisenkin Siilinjärven Eurojackpot-voittajista: Työnteko ajoi 1,8 miljoonan euron lunastamisen edelle

Siilinjärven 92 miljoonan euron Eurojackpot-voittokimpan viimeinenkin voittaja on tavoitettu, kertoo Veikkaus tiedotteessaan.

Yhtiö kertoi viime viikolla, että yhden 1,8 miljoonan euron osuuden voittajaa ei ole tavoitettu sen jälkeen, kun häneen saatiin yhteys voittokierroken jälkeen elokuun lopulla. Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa kuvaili tapausta viime viikolla yhtiön kannalta mysteeriksi.

Voittaja otti yhteyttä Veikkaukseen viikonloppuna.

– On ollut tässä elämässä nyt kaikenlaista, paljon töihin ja harrastuksiin liittyviä. Kun nyt on kysyntää ollut paljon niin töitä on tehty. Monta kertaa on silti pitänyt soitella ja sopia voiton hakemisesta, mutta ei vaan ole kerennyt, itäisessä Suomessa asuva mies kertoo Veikkauksen tiedotteessa.

Hän perustelee sitä, ettei ole vastannut Veikkauksen puheluihin, perinteisellä syyllä:

– Harvemmin tulee tuntemattomiin numeroihin vastailtua. Niin paljon kuin lehtimyyjienkin työntekoa arvostan niin aina ei vaan jaksa niiden kanssa jutella. Sitä kuitenkin haluaa olla kohtelias, kun joku tekee kovin töitä.

Mies sanoo, että viime viikon julkisuus vaikutti siihen, että hän päätti olla itse yhteydessä Veikkaukseen.

Veikkauksen mukaan voittajan kanssa on sovittu voitonmaksuun liittyvistä käytännön asioista.