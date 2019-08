Veljekset Raymond ja Richard Granholm vangittiin epäiltyinä Porvoon poliisiampumisesta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi tänään Porvoon poliisiampumisesta epäillyn veljeskaksikon.

25-vuotias Raymond Anthony Granholm ja 30-vuotias Richard Nicholas Granholm vangittiin todennäköisin syin kahdesta murhan yrityksestä epäiltyinä. Käräjäoikeus määräsi, että syyte on nostettava viimeistään tammikuun 24. päivä.

Miehet muistuttavat ulkoisesti toisiaan pitkää tukka- ja partamuotia myöten. Kumpikin veli käyttäytyi rauhallisesti. Nuorempi piiloutui aluksi paikalle tulleelta runsaslukuiselta medialta keltaisen muovikansion taakse, mutta paljasti lopulta kasvonsa. Vanhempi, kaulasta tatuoitu veli pysytteli visusti piilossa kameroilta.

Oikeudessa oli paikalla myös ruotsin kielen tulkki. Molemmat veljekset ovat Ruotsin kansalaisia, ja toisella heistä on lisäksi Suomen kansalaisuus.

Poliisi vaati vangitsemiskäsittelyjä ilman yleisön läsnäoloa ja asiakirjoja salatuiksi niin pitkään kuin syytteet on nostettu.

Käräjäoikeus suostui poliisin pyyntöön, ja istunnot käytiin suljetuin ovin. Paikalla käräjäoikeudessa oli kolmattakymmentä median edustajaa.

Tutkinnanjohtaja: Tämä oli tahallinen teko

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa paikalla ollut poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho sanoi medialle, ettei voi valottaa tapahtumia sen enempää kuin mitä julkisuudessa on ollut.

– Minulla on laudatur suomen kielestä, ja olen selkeästi kertonut, että teonkuvaus, yksityiskohdat ja ne seikat, mitkä halutaan kuulla todistajilta ja asianosaisilta, halutaan kuulla autenttisesti.

Huhta-ahon mukaan teko oli tahallinen.

– Se kertoo siitä, että on ollut tarkoitus tehdä juuri se, mitä on tapahtunut, Huhta-aho totesi.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut veljesten avustajia kommentoimaan epäiltyjen kantoja.

Ylikomisario: Porvoon ampuminen oli kova isku

Porvoon poliisiampumiset olivat kova isku, sanoi Itä-Uudenmaan poliisin valvonta- ja hälytystoimintasektorin johtaja, ylikomisario Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Huhtelan mukaan asiat käydään läpi esimerkiksi haavoittuneiden poliisien, heidän läheistensä ja Porvoon pienen työyhteisön kanssa.

Huhtelan mukaan hän ei voi kertoa terveystietoja tarkemmin, mutta hän sanoi, että ammuttujen poliisien tilanne ei ole muuttunut ainakaan huonompaan suuntaan.

– Loukkaantuneiden tilanne on tällä hetkellä olosuhteisiin nähden hyvä, Huhtela sanoi.

Vangitseminen on tavallinen toimenpide

Vangitseminen on vakavien rikosten tutkinnassa rutiinitoimenpide. Poliisin on tehtävä vaatimus pidätettynä olevan rikoksesta epäillyn vangitsemisesta viimeistään kolmantena päivänä ennen kello kahtatoista sen jälkeen, kun epäilty on otettu kiinni. Käräjäoikeuden on käsiteltävä vaatimus viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniotosta.

Rikoksesta epäiltyä voidaan pitää kiinni otettuna yksi vuorokausi, jonka jälkeen on päätettävä pidättämisestä. Jos edellytykset täyttyvät, rikoksesta epäilty voidaan pidättää. Pidätetty on kuitenkin vapautettava viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamisesta kello 12, ellei häntä vaadita vangittavaksi.

Kahta poliisia ammuttiin sunnuntain vastaisena yönä

Kahta tavanomaiseen omaisuusrikokseen liittyvälle tehtävälle mennyttä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisia ammuttiin sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Ölstensin pienteollisuus- ja yritysalueella.

Kaksi miestä avasi tulen kahta poliisia vastaan. Haavoittuneista poliiseista nuorempi pääsi sairaalasta sunnuntaina ja vanhempi poliisi oli yhä eilen sairaalassa. Poliisi ei ainakaan tämänhetkisten tietojen mukaan käyttänyt asetta tilanteessa.

Poliisi otti ampumisista epäillyt miehet kiinni rajun takaa-ajon jälkeen sunnuntai-iltana Ikaalisissa Tampereen lähistöllä. Epäillyt pakenivat poliisia ja ampuivat poliisin ajoneuvoja kohti. Kukaan ei loukkaantunut noin puoli tuntia kestäneen takaa-ajon aikana.

Kiinni otetut ja sittemmin vangitut kaksi miestä ovat poliisin mukaan ainoita epäiltyjä tällä hetkellä.

Tapausta tutkiva keskusrikospoliisi on tehnyt päivittäistä yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa tapauksen tutkinnassa. Epäillyt ovat olleet poliisin kiinnostuksen kohteina Ruotsissa, mutta Suomen poliisilla ei ole ollut tiedossa mitään merkittävää heistä aiemmin.