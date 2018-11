Velkakierteestä vähitellen ulos ja ylös: Myös Jyväskylä tarjoaa sosiaalisin perustein myönnettäviä luottoja

Sosiaalinen luototus on juurtunut vain pieneen osaan Suomen kunnista. Toiminta perustuu lakiin, mutta on kunnille vapaaehtoista. Kunnat voivat itse päättää toiminnan kriteereistä ja myönnettävän luoton maksimisummasta.

– Ehkä vähäiseen käyttöön on syynä se, että järjestelmä vaatii seurantaa ja lisätyötä, erityisasiantuntija Eveliina Cammarano Kuntaliitosta kommentoi.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämät tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2016. Sosiaalisia luottoja myönnettiin tuolloin yhteensä 596 henkilöille 32 kunnassa, joissa järjestelmä oli aktiivisessa käytössä.

Hiukan yli puolet sosiaalista luottoa saaneista oli palkansaajia ja noin kolmannes eläkeläisiä. Työttömien ja opiskelijoiden osuus jäi alle 10 prosenttiin.

Asiakkaista lähes puolet (41 prosenttia) oli alle 35-vuotiaita. Naisten osuus oli 55 prosenttia asiakkaista.

Kunnat myönsivät sosiaalista luototusta useimmiten asiakkaiden kulutus- ja ulosottovelkoihin sekä talouden hallintaan saamiseen. Yhteensä rahaa luottoihin käytettiin 3,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 sosiaalista luototusta käyttivät aktiivisesti Askola, Espoo, Eura, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kemi, Kemijärvi, Kouvola, Kuhmo, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lemi, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Sotkamo, Suomussalmi, Tampere, Toivakka, Tornio, Tuusula ja Vantaa.

Ville sai apua

Ville (nimi muutettu) on yksi niistä, jotka ovat saaneet apua Kuopion tarjoamasta sosiaalisesta luototuksesta. Hänellä on kaupungilta 5 000 euron sosiaalinen luotto, jota hän lyhentää hiukan yli satasella kuussa.

Villen ajautuminen velkakierteeseen alkoi sairaudesta, jonka hoito vaikeutui ja pitkittyi. Kun tulot putosivat, asuntolainaa oli jäljellä toistasataa tuhatta euroa.

– Pankit olivat joustamattomia ja asunto ei mennyt heti kaupaksi. Tuli korkoja, kuluja ja perintäkuluja. Kierre oli valmis. Luottotiedot paloivat, hän kertoo.

Lopulta asunto meni kaupaksi vapaaehtoisella kaupalla, mutta arvoaan selvästi halvemmalla. Ulosottomies tuli ja vei osansa.

Villen kokemus on, että pankit ja vakuutusyhtiöt tarjoavat vaikeuksiin joutuvalle kylmää kyytiä. Eikä paljon helpompaa ole ollut työvoimaviranomaisten kanssa.

Työtön, mutta töihin haluava Ville joutui taistelemaan elannostaan tukiviidakkoon. Lopulta piti turvautua toimeentulotukeen.

Tässä vaiheessa hän kuuli sosiaalisesta luototuksesta, ja lähti ottamaan siitä selvää. Vaikka hän oli toimeentulotuella, sosiaalitoimessa tilanne arvioitiin ja katsottiin, että luottoa voidaan myöntää ja työllistyminen olisi mahdollista.

– Kun maksurästit niputettiin, pystyin maksamaan luoton lyhennystä 75 euroa kuussa toimeentulotuesta.

Tulevaisuus näyttää nyt valoisammalta. On löytynyt määräaikaisia töitä. Lastina kulkevat hitaasti vanhenevat maksuhäiriömerkinnät, vaikka rästit on hoidettu.

– Sosiaalinen luototus toimii hyvin, mutta pelivaraa yllättäviin menoihin ei ole, hän summaa.

Kuopiossa sosiaalisen luoton saajan pitää olla sosiaalitoimen asiakas.

– Luoton määrästä päätettäessä arvioidaan asiakkaan kyky maksaa luotto takaisin, johtava sosiaalityöntekijä Tanja Bäck kertoo.

Viime vuosina luottopäätöksiä on tehty aikaisempaa enemmän.

Luoton avulla on saatu katkaistua velkaantumisen kierteitä, ennaltaehkäisty tilanteiden kriisiytymistä ja saatu asiakkaiden talouksia hallintaan. Asiakkaat ovat myös maksaneet hyvin luottojaan takaisin.

– Sosiaalisen luototuksen kriteerien täyttävien löytäminen asiakaskunnasta on onnistunut odotettua paremmin. Luoton käyttö näyttää soveltuvan hyvin suunnitelmallisen sosiaalityön välineeksi, Bäck arvioi.

Bäckin mukaan velkaantuminen näkyy hyvin selkeästi sosiaalityön asiakaskunnassa. Se on myös usein esteenä kuntoutumis- tai työllistymissuunnitelmien tekemiselle.

– Kasautuneet pikavipit ja muun muassa osamaksuhankinnat ovat hyvin usein taloudellisten ongelmien taustalla. Velkaantuminen on myös keskeinen elämänhallintaa heikentävä tekijä.

Sosiaalisen luoton saaminen perustuu asiakaskohtaiseen harkintaan ja kokonaistilanteen kartoitukseen. Kun sosiaalisen luoton myöntämistä tutkitaan, nousee tärkeäksi kriteeriksi takaisinmaksukyky ja asiakkaan motivaatio hoitaa talouttaan.

Luoton myöntämisen jälkeen ei saisi jäädä muuta järjestelemätöntä velkaa.

– 5 000 euron luoton enimmäismäärä ei välttämättä riitä kattamaan kaikkien velkojen maksua, Bäck myöntää.

Tänä vuonna myönnetyt luotot ovat vaihdelleet 1 000–5 000 euron välillä. Yli puolet niistä on ollut 3 000–5 000 euroa. Korkona on 12 kuukauden euribor, ja maksuaikaa on saanut maksimissaan viisi vuotta.

Tänä vuonna Kuopion myöntämistä 55 sosiaalisesta luotosta noin puolet on mennyt velkakierteen katkaisemiseen ja velkojen yhdistämiseen.

– Sosiaalisen luoton avulla on voitu esimerkiksi yhdistää luotot, jolloin kuukausittainen lyhennyserä on saatu asiakkaalle tai perheelle kohtuulliseksi ja vältetty näin ulosotto, Bäck kertoo.

Melkein toinen puoli luotoista on käytetty perinnässä tai ulosotossa olevien velkojen maksamiseen. Vain muutama prosentti luotoista on suuntautunut kuntoutumiseen tai työllistymisen edistämiseen.