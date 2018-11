Venäjä kiistää gps-häirinnän – Kremlin tiedottajan mukaan "Venäjää syytetään milloin mistäkin"

Venäjä kiistää syytöksen, että se olisi tarkoituksellisesti häirinnyt Suomen gps-signaalia Naton sotaharjoituksen aikana. Asiasta kertovat ainakin uutistoimistot Interfax ja Reuters.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi tänään toimittajille, että hänellä ei ole mitään tietoa siitä, että Venäjä olisi asiasta vastuussa. Peskovin mukaan Venäjää syytetään säännöllisesti milloin mistäkin, useimmiten perusteettomasti. Peskov kertoi Venäjän näkemyksen medialle pidetyssä puhelinkonferenssissa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi eilen Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että epäilty gps-häirintä Lapissa oli tarkoituksellista toimintaa. Sipilä ei ottanut tarkemmin kantaa siihen, minkä tahon epäillään olevan häirinnän takana. Hän sanoi kuitenkin, että Venäjällä tiedetään olevan kyvykkyyksiä vastaavaan häirintään.

– Teknisesti on kohtuullisen helppoa häiritä avoimessa tilassa kulkevaa radiosignaalia. Kyllä se mahdollista on, että Venäjä on ollut tässä häiritsevä osapuoli, Sipilä muotoili.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei kommentoinut asiaa STT:lle maanantaina. Aiemmin Soini on luvannut selvityksen asiasta.

Viranomaiset vaiteliaita

Yle kertoi perjantaina, että Suomen ilmatilan käytön hallinnasta vastaava ANS Finland antoi alkuviikosta ensimmäistä kertaa ilmaliikenteelle varoituksen gps-suunnistuksen laajasta häiriöstä Lapissa. Varoitus ylsi Suomessa Rovaniemen pohjoispuolelta Norjan rajalle ja Kittilästä itään Venäjän rajalle.

Suomen viranomaiset ovat tänään olleet asian selvittelystä vaiteliaita. Muun muassa Puolustusvoimista on kerrottu, että asiaa ei ainakaan tässä vaiheessa kommentoida.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi selvittää häirintää teknisesti. Hän arvioi eilen, että lähteitä kyetään ainakin jossain määrin selvittämään. Niinistö vertaa reaktiota Suomen alueloukkauksiin.

– Jos tunkeudutaan sähköisillä signaaleilla, ei se paljoa poikkea alueloukkauksista, hän sanoi.