Venäjä näkyy ja kuuluu kuin norsu posliinikaupassa: se tuottaa yli 80 prosenttia sosiaalisen median valeuutisoinnista

Valtioneuvoston entinen viestintäjohtaja Markku Mantila tunnetaan Suomessa hyvänä seuramiehenä ja tarinankertojana. Vähitellen vitsit ovat alkaneet upota myös nykyisen työyhteisön, Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen henkilökuntaan.

– Ensin on pitänyt ylittää kieliraja ja sen jälkeen kulttuurirajat. Nyt joku jo nauraakin jutuille, Mantila sanoo.

Mantila aloitti viime syksynä kaksivuotisen toimikautensa yksikönpäällikkönä Naton viestintäkeskuksessa Latviassa.

Keskuksen noin 50 työntekijää edustaa eri kansallisuuksia Ruotsista Singaporeen, joten informaatiovaikuttamisen kulttuurirajoja on ylitettävänä myös vitsien kerronnassa.

Suomi mukana alusta asti

Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus on asiantuntijaelin, joka ei nimestään huolimatta kuulu Naton komentorakenteeseen. Suomi on ollut mukana toiminnassa alusta alkaen, vuodesta 2014.

– Keskus tuottaa tutkimuksia ja selvityksiä informaatiovaikuttamisesta. Meiltä myös tilataan paljon tutkimuksia, eivätkä toimeksiantajat luonnollisesti aina ole tyytyväisiä tuloksiin, jos ne eivät ole heidän kannaltaan mieluisia, Mantila kertoo.

Informaatiovaikuttamisen estämisestä on tullut nopeasti kasvavaa liiketoimintaa ympäri maailman. Asia kiinnostaa paitsi yrityksiä, myös valtioita.

– Ala työllistää satoja virkamiehiä jo pelkästään Euroopassa, mutta tarkkoja lukuja on tietenkin mahdoton arvioida.

Venäjä suuri, mutta ei ainoa

Venäjä sekaantui disinformaatiokampanjoillaan vaaleihin esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Brittien brexit-kansanäänestyksen aikana trollitehtaat ja botit tuottivat lukemattoman määrän valeviestintää sosiaaliseen mediaan.

– Yli 80 prosenttia sosiaalisen median valeviestinnästä tulee Venäjältä, mutta ei se suinkaan ole ainoa tekijä tällä alalla. Venäjällä on kuitenkin haluja lisätä Euroopan hajaannusta.

Venäjän toiminta on näkyvää ja sillä on myös kykyä ja keinot, jotka saadaan nopeasti käyttöön. Vuoden 2013 jälkeen Venäjällä toimiva trollitehdas on kouluttanut toista tuhatta henkilöä työntämään potaskaa verkkoon tauotta.

– Venäjä on disinformaatiokampanjoissa kuin norsu posliinikaupassa. Kiina sen sijaan on kuin pyton lampussa: hiljaa paikallaan ja odottaa, kunnes pääsee iskemään.

Silmät avautuivat pikkuhiljaa

Suomi on Mantilan mukaan varautunut hyvin vaikuttamisyrityksiin. Valtion tasolla silmät avautuivat 2012, kun puhuttiin venäläislasten huostaanotoista Suomessa ja viimeistään 2014 Krimin valtauksen jälkeen.

Kevään eduskuntavaaleista ei ole nähty esimerkkejä informaatiovaikuttamisesta, mutta sen sijaan eurovaaleissa vaikuttamisyrityksiä varmasti on. Ei välttämättä Suomessa, mutta monessa sellaisessa maassa, jossa kapinamielialaa Euroopan unionia vastaan on helppo nostattaa.

– Eurooppa on nyt aika hajallaan, joten houkutus valeuutiskampanjoihin on suuri. Onneksi EU on herännyt asiaan ja se voi pienentää valeuutisoinnin vaikutuksia, Mantila sanoo.

Aina jää jälki

Aina kun ihminen käy jollain verkkosivuilla, hän jättää samalla jälkiä itsestään. Yritykset eivät suojaudu tarpeeksi, joten yhdistelemällä eri lähteitä saadaan esille myös sellaista tietoa, jota ei ole tarkoitettu vääriin käsiin. Tämä kävi ilmi myös osaamiskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa.

Tutkijaryhmä loi valeprofiileja, sivuja ja ryhmiä sosiaaliseen mediaan ja pääsi nopeasti käsiksi erään Nato-maan puolustusvoimien tietoihin.

– Tutkimus osoitti, miten helppoa on vaikuttaa jopa kaikkein koulutetuimpiin ihmisiin yhteiskunnassa, tässä tapauksessa sotilaisiin. Tulos olisi luultavasti ollut sama myös Suomen puolustusvoimissa, Mantila epäilee.

Hermot lepäävät romaania näpyttäessä

Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus on mukavan kävelymatkan päässä Riian keskustasta, jossa Markku Mantilan vuokraama kerrostaloasunto sijaitsee. Mantila kertoo solahtavansa hyvin latvialaiseen mielenmaisemaan: aamulla ihmiset vaeltavat töihinsä pää kumarassa toisiaan tervehtimättä samoin kuin Helsingissäkin.

– Mutta täytyy myös sanoa, että Riika on todella hieno kaupunki. Täällä on mahtavaa tehdä töitä.

Koska aikuiset tyttäret ovat jo muuttaneet omilleen ja vaimo jäi Helsinkiin töihin, on elämä Mantilan mukaan muotoutunut rutinoituneeksi. Selkeä rytmi vaikuttaa myös siihen, että viime syksynä ilmestynyt romaani – On toinenkin polku taivaaseen – saa jatko-osan jo ensi vuonna.

– Töiden jälkeen käyn kuntosalilla ja sen jälkeen ilta kuluu romaania näpytellessä. Se on erittäin rentouttavaa ja kivaa puuhaa.

Romaanisarjan toisesta osasta on kolmannes kirjoitettu ja kolmaskin osa päässä valmiina. Mantilan romaani sijoittuu Peräseinäjoelle, Etelä-Pohjanmaalle, johon myös omat juuret asettuvat. Kirja kuvaa Peräseinäjoen vaurastumista 1960-luvulta alkaen ja kertoo erään lukuhaluisen työläisen noususta politiikan huipulle 1970-luvulla. Jatko-osissa edetään nykyaikaan saakka.

Kirjan kirjoittaminen oli suuri haave, johon ei aikoinaan päätoimittajana ja viestintäjohtajana jäänyt aikaa. Aikaa löytyikin vasta sitten, kun Mantila irtisanoutui valtioneuvoston viestintäjohtajan paikalta ja ryhtyi yrittäjäksi omaan konsulttitoimistoonsa.

Yrittäjänä Mantila viihtyi hyvin, oman itsensä herrana, mutta kun kutsu Riikaan tuli, ei asiaa kauan tarvinnut miettiä.

– Onhan tämä mielenkiintoinen paikka ja työ. Ensimmäistä kertaa minut myös kutsuttiin johonkin työhön, sillä aikaisemmin on saanut aina itse pyrkiä ja kilpailla paikoista.

Tieto ja koulutus avainasemassa

Mantilan romaani on fiktiota, eikä yksikään henkilö ole totta sellaisenaan. Kirjassa kuuluu silti sama ääni kuin Naton viestinnän osaamiskeskuksessa: tiedon ja koulutuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa.

– Tutkimme täällä valeuutisointia ja sen vastataistelussa peruskoulutus on aivan keskeisessä asemassa. Oppi, tieto ja sivistys ovat niitä arvoja, joiden varassa Suomen niin kuin monen muunkin maan tulevaisuus on. Valeuutisointi ja informaatiovaikuttaminen on sitä vaikeampaa, mitä parempi koulutus kansalaisilla on.

Mantilan on helppo luetella kolme keinoa taistelussa informaatiovaikuttamista vastaan:

– Hyvä peruskoulutus, virkamieskunnan avoimuus sekä luotettava media.