Venäjä otti käyttöön uuden tullilain ajoneuvoille – jo useita suomalaisia verotettu, kertoo Tulli

Venäjällä on otettu käyttöön uusi tullilaki, jonka mukaan jatkossa Venäjälle voi viedä vain yhden auton omistajaa kohden verovapaasti. Suomen Tulli kertoo Twitterissä, että useita suomalaisia on jo verotettu uuden lain nojalla.

Uuden lain mukaan saman omistajan autoja ei voi olla Venäjällä kuin yksi samaan aikaan. Jos maahan haluaa viedä useampia ajoneuvoja kerralla, pitää maksaa muista autoista verovakuus maahantuotaessa.

Tullin mukaan Venäjän uusi laki voi aiheuttaa ongelmia tilanteissa, joissa yksityishenkilö on haltijana ja auto on rahoitusyhtiön tai pankin omistama, eli se on esimerkiksi lainalla ostettu.

Nuijamaan tullin tullipäällikön Petri Kukkosen mukaan pankin tai rahoitusyhtiön omistamalla autolla liikkuva ihminen pääsee maahan verovapaasti vain, jos on ensimmäinen kyseisen yhtiön omistamalla autolla rajan ylittävä.

– Käytännössä se tarkoittaa, että yhtä aikaa saman rahoitusyhtiön autoja ei voisi olla kuin yksi ainut. Tänä päivänä, kun monet autot ovat rahoitusyhtiöiden omistamia eli lainalla ostettuja, se tietysti aiheuttaa ongelmia yksityisautoilijoille, jotka menevät Venäjälle, Kukkonen kertoo STT:lle.