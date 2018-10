Venäjä-trollien mukaan Suomi osallistuu Naton suurharjoitukseen, koska haluaa vallata arktista aluetta

Suomi osallistuu parhaillaan Naton suureen sotaharjoitukseen, koska havittelee itselleen maata arktiselta alueelta. Tällainenkin väite on esitetty venäjänkielisessä mediassa Trident Juncture 18 -sotaharjoituksen alla, ilmenee EU vs. disinformation -kampanjan artikkelista "TOP 3 Ways to Spread Disinformation About Military Exercises" eli "Sotilaallisiin harjoituksiin liittyvän disinformaation levittämistapojen top 3".

Naton ja sen kumppanien suurharjoitukseen osallistuu Naton mukaan noin 50 000 henkeä.

Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell Aalto-yliopistosta arvioi, että Suomen on tärkeää seurata tarkoin sitä, millaisia viestejä maastamme esitetään ja mihin tällaisella viestinnällä pyritään.

– Tilannetietoisuus korostuu myös tässä asiassa. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että itse viestimme toimistamme ja tavoitteistamme sekä aktiivisesti että selkeästi. Viestinnän merkitys turvallisuudessa on yhä tärkeämpää tämän päivän tietoyhteiskunnassa.

EU vs disinformation on Euroopan unionin kampanja, jonka tarkoitus on työskennellä Kreml-mielistä disinformaatiota eli tarkoituksellisen harhaanjohtavaa tietoa vastaan.

Trollaustekniikan kolmen kärki

EU vs disinformation käy artikkelissaan läpi yleisimmin toistuvat tarinat ja tekniikat, joilla Venäjä-trollit levittävät länsimaiden sotaharjoituksista harhaanjohtavaa tietoa:

1. Trollit väittävät, että sotaharjoitukset tarkoittavat sodan valmistelua Venäjää vastaan.

2. Trollit väittävät sotaharjoituksiin osallistumisen tarkoittavan, että maalla on aluevaatimuksia. Tässä yhteydessä on mainittu Suomikin: Baltnews-sivuston mukaan Suomen Nato-yhteistyö johtuu salaisesta tavoitteesta vallata itselleen maata arktiselta alueelta.

3. Trollit pyrkivät herättämään sotaharjoituksen alueella asuvassa väestössä epäluuloa ja jännitteitä. Tällaisia väitteitä ovat aiemmin olleet sen kaltaiset valheet kuin että Liettuassa on kuollut lapsi Nato-harjoitusten yhteydessä.

Myös suomenkielisistä sivustoista ainakin Magneettimedia on levittänyt ajatusta, että sotaharjoitus liittyy taisteluun arktisen alueen herruudesta.

Magneettimedia tosin esittää Suomen vain pelinappulana, joka nyt on "joutumassa suurvaltojen myrskynsilmään ja altistumaan ansaitulle Venäjän vihalle".

Yhdessä Magneettimedian aihetta käsittelevistä teksteistä sotaharjoituksia pidetään juutalaisen eliitin salaliittona. Sivusto on aiemminkin ollut otsikoissa juutalaisvastaisten kirjoitustensa vuoksi.

Videomanipulaatiot yleistynevät

Jarno Limnell kertoo havainneensa sotaharjoituksiin liittyvää disinformaatiota jonkin verran myös suomen kielellä. Hänen mukaansa on kuitenkin vaikea tarkalleen sanoa, mikä on tarkoituksellista trollaamista ja mikä taas mielipiteiden esittämistä sekä kriittistä keskustelua.

Jarno Limnell kertoo, että länsimaihin suunnatussa disinformaatiossa puhutaan Venäjään kohdistuvasta tarkoituksellisesta provosoinnista sekä länsimaiden hajautuneisuudesta.

Venäjän sisälle suunnatuissa viesteissä puolestaan korostetaan hänen mukaansa länsimaiden sotilaallisen toiminnan uhkaa.

– Toiminnan päämääränä on usein tosiasioiden tarkoituksellinen sumentaminen sekä ihmisten mielipiteisiin vaikuttaminen. Pyritään psykologiseen vaikuttamiseen ja informaatiotilan hallintaan.

Limnellin mukaan tässä työssä hyödynnetään nykyaikaista viestintäteknologiaa.

– Uskon, että jatkossa erilaiset video- ja äänimanipulaatiot tulevat yleistymään.

Limnell muistuttaa, että mielikuviin vaikuttaminen ja harhaanjohtavan tiedon tarkoituksellinen levittäminen on pelkkää sotaharjoitustrollausta huomattavasti laaja-alaisempi ja jatkuvampi ilmiö.

Naton suurin sotaharjoitus vuosiin

Toissapäivänä alkanut Trident Juncture on Naton suurin sotaharjoitus vuosiin.

Norjassa järjestettävään harjoitukseen linkittyy samanaikaisesti Itämeren alueella käytävä Northern Coasts 18 -harjoitus.

Puolustusvoimien tiedotteen mukaan Suomesta osallistuu molempiin harjoituksiin noin 2 400 sotilasta. Suomalaiset sotilaat harjoittelevat Norjan lisäksi Suomen ja Ruotsin maaperällä.

Nato-harjoitus jatkuu 7. marraskuuta saakka.

Venäjä-trollit ovat EU vs disinformationin mukaan olleet aktiivisia myös liittyen Ukrainassa pidettyyn yhdeksän maan yhteiseen Clear Sky 2018 -sotaharjoitukseen, joka päättyi 19. lokakuuta.