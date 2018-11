Venäjän Suomen-suurlähettiläs on pyydetty keskusteluihin gps-häirinnän takia – "Tämä on nyt se diplomaattinen kanava, jota pitkin edetään"

Suomi on kutsunut Venäjän suurlähettilään Pavel Kuznetsovin maanantaiaamupäiväksi keskusteluihin gps-paikannussignaalin häiritsemisen takia, ulkoministeri Timo Soini (sin.) kertoo.

– Ensin katsomme keskustelun tuloksen, jonka valtiosihteeri Matti Anttonen raportoi valtiojohdolle. Sitten katsotaan, mitä siinä on käynyt ilmi. Tämä on nyt se diplomaattinen kanava, jota pitkin edetään, Soini sanoo STT:lle matkaltaan Yhdysvalloista.

– Tämä gps-asia on huomattu myös täällä. Se tuli esille tuolla kongressissakin, kun tapasin senaattoreita. Kyllä tämä on asia, joka heitä kiinnostaa Suomea ja Norjaa koskien.

Soini ei halunnut tarkentaa, miten Suomi on todentanut Naton sotaharjoituksen aikana tapahtuneen gps-signaalin häiritsemisen tulleen Venäjältä.

– Meille häiriön lähde on ilmeinen, ja Norjalla on sama kokemus.

Sen enempää Soini ei halunnut kommentoida myöskään sitä, voisiko ulkomailta tulevaa gps-häirintää tutkia rikoksena.

– On selvää, että tällaisia häiriöitä ei saa aiheuttaa, ja siksi otamme nämä asiat aina erikseen. Kun tulee reagoinnin ja keskustelun paikka, ne keskustelut käydään, mutta ei julkisuuden kautta.

Suomen ulkoministeriö kertoi torstai-iltana, että gps-signaalin häirintä tuli Venäjän alueelta. Ministeriön mukaan Suomi pitää Norjan tekemiä havaintoja häirinnästä luotettavina.

Puolustusministeri lyhytsanainen

STT kysyi puolustusministeri Jussi Niinistöltä (sin.), miksi gps-häirintäasiasta ja siihen liittyvästä selvittelystä ollaan niin vaitonaisia.

– Asiaan liittyy kansalliseen turvallisuuteen liittyviä näkökohtia, Niinistö vastasi.

Puolustusministerin mukaan gps vaikuttaa lentoturvallisuuteen ja muuhunkin turvallisuuteen.

– Siksi on syytä selvittää tämä asia, Niinistö vastasi medialle.

Media kysyi myös, huolestuttaako tilanne puolustusministeriössä.

– Seuraamme tilannetta, Niinistö sanoi.

UM: Diplomaattisuhteet toimivat

Norjan puolustusministeriö kertoi tiistaina, että Venäjä häiritsi gps-signaalia viime viikolla päättyneen Naton Trident Juncture -sotaharjoituksen aikana. Norjan mukaan häirintäsignaaleja tunnistettiin 16. lokakuuta ja 7. marraskuuta välisenä aikana ja ne paikallistettiin Kuolan niemimaalle.

Ulkoministeriöstä ei ole kerrottu, perustuuko Suomen arvio gps-häirinnästä yksinomaan Norjan havaintoihin vai onko Suomella ollut käytössään muutakin materiaalia. Ministeriön mukaan asiaa käsitellään Venäjän kanssa diplomaattiteitse.

– Tästä ei nyt sen tarkempaa sanottavaa ole, mutta toki meillä on erittäin hyvin toimivat diplomaattisuhteet eli ulkoministeriöiden välillä normaalia, jatkuvaa vuorovaikutusta. Tämä on se diplomaattikanava, jossa tällaisia asioita normaalistikin hoidetaan, kertoi turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Sari Rautio STT:lle torstai-iltana.

Hän ei kertonut, mitkä Suomen viranomaiset selvittävät gps-häirintätapausta.

– Tässä on useammallakin taholla asiantuntemusta. Monet viranomaistahot selvittävät.

Vanhanen: Tärkeää reagoida

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Matti Vanhasen (kesk.) mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun gps-signaalia on häiritty ainakaan näin laajassa mittakaavassa ja kaikkien tieten.

– Ensimmäisellä kerralla on erittäin tärkeää, että reagoidaan myös nyt Venäjän suuntaan, kun on arvioitu, että se on tekijä, Vanhanen sanoi STT:lle torstai-iltana.

Vanhasen mukaan Venäjälle on kerrottava, ettei tällainen käy tai ole hyväksyttävää.

– Gps:n käyttöala on hyvin laaja. Tämä on ajattelematonta toimintaa, että sotilaallisiin harjoituksiin mahdollisesti liittyen aiheutetaan riskitilannetta ja yhteiskunnan toiminnan häiritsemistä. Sitä ei vain voi sietää, Vanhanen sanoi.

Ulkoasiainvaliokunnan on määrä saada ensi viikolla suullinen selvitys gps-häirinnästä ulkoministeri Timo Soinilta (sin.).

Vanhanen korosti, että keskeinen toimija gps-häirintäasiassa on valtionjohto, ei ulkoasiainvaliokunta.

– Totta kai olemme kiinnostuneita tästä, mutta kyllä valtionjohto on tässä toimija, ja he ovat nyt tähän jo selvästi reagoineet kiitettävällä tavalla.