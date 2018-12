Venäläiset tulevat Keski-Suomeen – turistien määrä kasvaa pitkästä aikaa

Venäläisten matkailijoiden lukumäärä Jyväskylän seudulla on tänä vuonna kasvanut. Venäläisten matkailu Suomeen romahti vuosina 2014 ja 2015 talouspakotteiden ja ruplan kurssin heikentymisen vuoksi.

Suomessa oli monia matkailualueita, joissa ulkomaalaisten yöpymiset perustuivat hyvin pitkälti venäläisiin. Visit Jyväskylän markkinointipäällikkö Susanne Sarvilinnan mukaan Jyväskylä ei ollut venäläisturistien määrän romahdettua pahimmassa tilanteessa moniin muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna, sillä Jyväskylän seudulle ulkomaisia matkailijoita tulee useasta eri maasta.

– Tämä näyttäisi olevan nyt pudotuksen jälkeen ensimmäinen vuosi, kun venäläismatkailijoiden määrä kääntyy kasvuun, Sarvilinna sanoo.

– Ja tämä on tilanne myös valtakunnallisesti. Jos verrataan tilastoihin koko maan osalta, Venäjä jää todennäköisesti vielä hiukan miinukselle tänä vuonna. Meillä on Jyväskylän seudulla parempi tilanne. Toivottavasti tulee vielä hieno piikki tuohon vuoden loppuun.

Venäläisten matkailusesonki on perinteisesti ollut vilkkaimmillaan joulun ja uudenvuoden aikoihin. Sarvilinnan mukaan venäläisten matkailupiikki on kuitenkin tasoittunut enemmän ympärivuotiseksi. Hänen mukaansa myös venäläisten matkailukäyttäytyminen on selkeästi muuttunut.

– Venäläiset toimivat nykyään hyvin omatoimisesti. He eivät tule enää niinkään ryhmissä tai matkanjärjestäjien kautta, vaan tekevät varauksensa itse ja liikkuvat hyvin itsenäisesti.

Sarvilinna kertoo, että eri kansallisuuksien matkailukäyttäytyminen poikkeaa toisistaan. Esimerkiksi saksalaiset tykkäävät tulla vielä matkanjärjestäjäryhmissä.

– Venäläiset seuraavat nykyään itse aktiivisesti sosiaalista mediaa ja verkkoportaaleja sekä tekevät itse hotellivarauksia, Sarvilinna kertoo.

Keskisuomalaisen hotelli-, kylpylä ja matkailuyrityksiin tekemän soittokierroksen perusteella venäläisturistien kasvanut määrä ei ole vielä suuresti näkynyt keskisuomalaisyritysten toiminnassa.

Jämsän Himoksen toimitusjohtaja Tiina Mäntyharjun mukaan venäläismatkaajia on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna. Mäntyharjun mukaan Himoksella iso osa venäläismatkaajista tulee joulukuun lopussa, mutta erityisesti vuoden ensimmäisenä päivänä.

Varjolan matkailutilalla Laukaassa venäläisten osuus rajoittuu vain muutamaan varaukseen. Toimitusjohtaja Markus Kallio sanoo venäläismatkailijoiden osuuden olevan pieni verrattuna varsinkin 1990-luvun huippuvuosiin.

Scandic Laajavuoren hotellinjohtaja Janne Pälvimäen mukaan venäläisten matkaajien määrä on pysynyt viime vuoden lukemissa. Monet matkailualan yritykset ovat varautuneet kiireisiin joulun- ja uudenvuoden sesonkeihin ohjelmien ja järjestelyjen osalta.

– Erityisesti jouluna meillä on lapsiperheille ohjelmaa varattu tänne. Meillä on sekä ulko- että sisäohjelmaa ja perinteisesti joulupukkikin on luvannut tulla käymään, Pälvimäki toteaa.

Laukaan kylpylähotelli Peurungan myyntijohtaja Ella Salmelan mukaan venäläismatkailijoiden osalta vuosi 2017 oli pitkästä aikaa vähän parempi kuin aikaisemmat vuodet.

– Kylpylämatkailu on yksi trendi joka on pitkään venäläisten keskuudessa ollut ja jatkaa menestystään, Salmela sanoo.