Venäläisluostarin johtaja yritti ostaa Valamon arvoesineet – "Vastasin, että emme myy"

Maaliskuussa 1940 Laatokan jää Karjalassa oli pakkasten kovettama – onneksi. Talvisota oli juuri loppunut, ja järvellä sijaitsevan Valamon luostarisaaren arvokasta omaisuutta alettiin evakuoida kohti Sisä-Suomea.

Laatokka ei jäädy joka talvi, mutta nyt peite oli vahva autojen ajaa.

– Mannerheimin määräyksellä Suomen armeijalta saatiin 40 kuorma-autoa ja sotilaita auttamaan evakuoinnissa, kertoo arkkimandriitta Sergei, Heinäveden Valamon luostarin johtaja.

Laatokalta paennut veljestö asettui Heinäveden Papinniemeen, jossa Uuden Valamon luostari sijaitsee yhä.

Suomeen evakuoidut arvoesineet nousivat yllättäen otsikoihin, kun Laatokan luostarista kertova dokumentti esitettiin Venäjän valtion tv-kanavalla. Siinä toimittaja kysyi presidentti Vladimir Putinilta, pitäisikö Suomen kanssa aloittaa keskustelut arvoesineiden palauttamisesta Venäjälle.

Valamon aarteiden kokoelmaan kuuluvat Laatokan luostarin vanhat ikonit, arvotaulut, arkisto, sakraaliesineet ja ehtoolliskalustot. Tsaarien lahjoittamien esineiden joukossa on Aleksanteri I:n timanteilla koristeltu kunniaristi.

Esineitä voi nähdä Kuopion kirkkomuseossa ja Heinäveden Valamossa, mutta myös eri puolella Suomea.

– Sodan jälkeen yli 90 prosenttia ortodoksikirkoista menetettiin luovutetun Karjalan alueelle, joten valtio rakensi uusia ja niihin tarvittiin esineitä, arkkimandriitta kertoo.

"Myytin puolelle"

Dokumentissa presidentti Putin ei innostu arvoesineiden palautusta koskevista keskusteluista. Sen sijaan hän kehuu Suomea naapurina ja antaa kiitosta aarteiden säilyttämisestä.

– Minusta näiden pyhien aarteiden täytyy olla jotain, joka yhdistää meitä, Putin sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila näkee koko dokumentin osaksi Putinin presidentinvaalikampanjaa. Siinä Valamon luostarin uusi loisto symboloi koko Venäjän valtion jaloilleennousua, josta kunnia kuuluu Putinille.

Lassilan mukaan dokumentissa on Putiniin kohdistuvaa henkilöpalvontaa ja asiavirheitä. Esimerkiksi Heinäveden luostaria väitetään venäläiseksi. Talvisodan aloittajaa ei mainita.

– Välillä mennään aivan myytin puolelle, jolloin asioilla ei ole mitään tekemistä faktisen historiankirjoituksen kanssa.

Suomen rooli dokumentissa on pieni. Lassila arvelee, että Putin torjuu neuvottelut, koska ei halua luoda kitkaa Suomen ja Venäjän ortodoksikirkkojen väleihin.

– Putin välttää vakiintuneiden asetelmien politisoimista. Sen sijaan hän pyrkii valjastamaan vallitsevia tendenssejä hyödykseen.

"Emme myy"

Arkkimandriitta Sergei sai viitisentoista vuotta sitten Laatokan Valamoa johtaneelta arkkimandriitta Pankratilta ystävällisen kirjeen, jossa tiedusteltiin mahdollisuutta ostaa Laatokan Valamosta evakuoituja esineitä takaisin.

– Minä vastasin, että emme me myy. Sen jälkeen asiasta ei ole koskaan keskusteltu.

Arkkimandriitan mukaan luostarien väliset suhteet ovat hyvät, ja hän on tyytyväinen Putinin lausuntoon. Hänen mukaansa Venäjällä ei edes ole oikeutta vaatia aarteita takaisin, sillä siirto oli Suomen sisäinen.

– Valamon luostari sijaitsi Suomen alueella ja kuului Suomen ortodoksiseen kirkkoon, ja munkit olivat ottaneet Suomen kansalaisuuden.

Hän pitää esineitä Suomen kansallisaarteina.

– Heinävedellä toimiva Valamon luostari on juridisesti todellinen Valamon luostari, sillä me olemme vain vaihtaneet paikkaa. Laatokan Valamo on uusi Valamo.